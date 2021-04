Les Lakers de Los Angeles remportent la victoire sur les Charlotte Hornets 93-101

14/04/2021 à 05:20 CEST

Les Lakers de Los Angeles vaincu en tant que visiteur Charlotte frelons par 93-101 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Atlanta Hawks 101-105, ajoutant un total de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à l’extérieur avec New York Knicks par 111-96. Avec ce résultat, Les Lakers de Los Angeles Il compte 34 victoires en 55 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off. Pour sa part, Charlotte frelonsAprès le match, il continue également en barrages avec 27 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Les Lakers de Los Angeles Il était le principal leader dans l’arène, en fait, il a réalisé une course de 13-2 au cours du quart et a augmenté l’écart à un maximum de six points (17-23) et a conclu avec un résultat de 22-25. Plus tard, au deuxième quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-27. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 50-52 dans la lumière.

Au cours du troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et ont eu une différence maximale de 10 points (64-74) et ont terminé avec un partiel résultat de 16-24 et 66-76 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a également réussi à se rapprocher à nouveau dans l’électronique, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-25, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 93-101 en faveur de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, la participation de Kyle kuzma Oui Dennis Schroder, qui a obtenu 24 points, une passe et quatre rebonds et 19 points, six passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Caleb Martin Oui Devonte ‘Graham pour leurs interventions dans le jeu, avec 17 points, cinq passes et 10 rebonds et 19 points, six passes et un rebond respectivement.

Dans le prochain match NBA, Charlotte frelons jouera contre Les Cavaliers de Cleveland dans le Centre du spectre. De son côté, le prochain jeu de Les Lakers de Los Angeles sera contre Celtics de Boston dans le Staples Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.