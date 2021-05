Les Lakers de Los Angeles remportent la victoire sur les Phoenix Suns 109-95

28/05/2021 à 09:00 CEST

Les Lakers de Los Angeles a remporté la victoire à domicile contre Soleils de phénix par 109-95 lors du troisième match des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Avec cette victoire de Les Lakers de Los Angeles, le match nul se termine par un résultat de 2-1.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord et s’est terminé par un 27-28. Après cela, le deuxième quart a de nouveau présenté les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 16-12. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 43-40 sur le comptoir.

Au troisième trimestre, les joueurs de Les Lakers de Los Angeles ils se sont distancés sur le tableau de bord, atteignant une différence de 17 points (76-59) pour finir avec un résultat partiel de 33-23 (et un total de 76-63). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer à nouveau à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel de 15-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 21 points (91-70), et le quart s’est terminé. avec un résultat partiel de 33-32. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 109-95 pour Les Lakers de Los Angeles.

La victoire de Les Lakers de Los Angeles a été construit sur 34 points et 11 rebonds de Anthony Davis et les 21 points, neuf passes et six rebonds de James Lebron. Les 22 points et 11 rebonds de Deandre Ayton et les 19 points, six passes et quatre rebonds de Devin Booker ils n’étaient pas assez pour Soleils de phénix pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, Les Lakers de Los Angeles mesurera à nouveau sa force avec Soleils de phénix dans le Staples Center lors de la quatrième réunion de la série. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.