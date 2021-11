Les Lakers de Los Angeles s’amélioreraient-ils avec Ricky Rubio pour Westbrook?

Jusqu’à la fin du dernier jour du NBA Market, mettre la main sur le feu pour la continuité d’un joueur dans une équipe est tout simplement impossible. Les variations des alignements et la sortie ou l’entrée de nombreux joueurs est une constante qui affecte certaines des meilleures équipes et les Lakers de Los Angeles ils font partie de ceux qui apparaissent toujours à la recherche de variations.

Si quelque chose a la paire qui composent Rob Pelinka et Magic Johnson Quand il s’agit d’aller sur le marché des transferts, ils n’arrêtent jamais de travailler. Ils sondent toujours une proposition de plus, une possibilité de se renforcer davantage et recherchent la dernière échappatoire lorsqu’il s’agit d’ajouter des troupes intéressantes.

L’un des débats qui a explosé dans le basket espagnol aujourd’hui réside dans la performance montrée par Ricky Rubio. Son leadership, sa vision du jeu et sa capacité à marquer avec les Cleveland Cavaliers le mettent sur les lèvres de beaucoup. Rumeurs NBA, surtout face à cette possible arrivée chez un prétendant qui profite plus de lui que ceux de l’Ohio.

Mieux ou pire que Russ ?

Bien sûr, le basket est un état d’esprit, et ce qui est blanc aujourd’hui peut être noir demain. Mais, en parlant de la gamme de couleurs, la réalité est qu’en ce moment ce sont deux tons totalement antagonistes.

La performance montrée par Ricky Rubio dans l’actuelle NBA est un simple scandale. Il fait tout et tout bien, à l’inverse d’un Russell Westbrook qui vient de battre le record du plus grand nombre de field goal ratés par un joueur des Lakers depuis Kobe Bryant, avec de très mauvais chiffres, de nombreux revirements…

Si Ricky tire mieux, marque plus, délivre plus de passes décisives, lit mieux le jeu, mène mieux son équipe… Blanc et dans la bouteille. Et non, ce n’est pas horchata.