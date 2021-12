Les Lakers de Los Angeles s’inclinent face à une blessure aux sourcils des Timberwolves du Minnesota

Pas question d’enchaîner plusieurs succès d’affilée et de retrouver la régularité tant attendue. Les Lakers de Los Angeles il continue de ne pas donner une image fiable et subit de graves revers tant dans le jeu qu’en termes d’imprévus. Ils n’ont pas pu rivaliser fièrement contre des inspirés Timberwolves du Minnesota, dans lequel Villes de Karl-Anthony a brillé de sa propre lumière dans la victoire par 110-92, et pour aggraver les choses, ils ont vu comment Anthony Davis Il s’est retiré du terrain au troisième quart après avoir subi une grave torsion au genou gauche, dans laquelle il avait déjà traîné un certain malaise avant le match. Une nuit fatidique dans laquelle la seule lumière était le début de Isaïe Thomas.

Dès le début du match, il était clair que les deux équipes affrontaient le duel avec une énergie différente. L’optimisme et la griffe ont assaisonné les performances de certains Timberwolves qui ont besoin de franchir une nouvelle étape dans leur progression pour se qualifier pour les playoffs. Il y a de sérieuses pousses vertes dans la franchise Minneapolis, comme une remise à neuf Malik Beasley qu’il s’entend à merveille avec les deux grandes stars de l’équipe. D’Angelo Russell continuer à marquer compulsivement et prendre de meilleures décisions que prévu dans la direction du jeu, tout en Villes de Karl-Anthony domine dans la peinture et a manifestement abusé de certains Lakers perdus, dans lesquels même Lebron James n’a pas trouvé le moyen de bien rivaliser.

KAT contre les Lakers : 28 points

10 CER

4 AST

3 NOIR Il a une moyenne de 24/9 sur 51/42/82% de tirs – le seul joueur cette saison avec 20+ PPG sur 50/40%. pic.twitter.com/CbbIns4rA2 – StatMuse (@statmuse) 18 décembre 2021

Anthony Davis passera une IRM pour voir l’étendue de sa blessure

Il y a encore beaucoup de joueurs dans les Anges nettement en dessous de leur niveau. Bazemore, Ellington ou Rondo sont très loin de ce qu’on attendait d’eux et diminuent nettement les chances de réussite d’une équipe dans laquelle Russell Westbrook il continue d’être un obstacle, avec ses rotations permanentes et ses pourcentages terribles. Perdre la corde Les Lakers de Los Angeles et ils doivent trouver des alternatives dans leur jeu car si la blessure de Davis était grave, ils pourraient voir leur permanence dans la zone des playoffs compromise, dont ils ne sont pas sortis malgré cette défaite. Loups des bois du Minnesota Il se permet de rêver des séries éliminatoires.