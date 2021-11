Les Lakers de Los Angeles s’inclinent face aux Kings de Sacramento en trois prolongations

Le derby californien que l’on a pu voir hier matin entre Kings de Sacramento et Lakers de Los Angeles Il fait déjà partie de l’histoire de la NBA car il s’agit de l’un des duels les plus longs et les plus excitants de ces derniers temps, même s’il n’a pas permis de dissiper les doutes sur l’avenir des Angelenos. Pas même la présence de piste de James Lebron pendant 50 minutes a servi à compenser le gâchis défensif d’une équipe dans laquelle Anthony Davis encore sous-performé et Russell Westbrook il a réalisé un triple-double qui ne doit pas cacher son incapacité à diriger cette équipe. Les Kings ont fini par gagner par 137-141, lors d’une nuit troublante pour les locataires du Staples Center.

Avec un excellent niveau de De´Aaron Fox, grande capacité de notation de Tyrese Haliburton et Buddy Hield ainsi que des pousses vertes dans Marvin Bagley III, il a servi aux visiteurs à gâcher la fête d’une équipe dans laquelle le talent de beaucoup et le courage de certains ne pouvaient compenser tous les problèmes tactiques existants. Il n’y a toujours pas d’automatique pour trouver Davis en bonne position ou privilégier les tirs ouverts secondaires, Westbrook prend bien plus qu’il ne donne et Lebron n’est pas assez seul pour compenser tout cela. Le Big 3 a accumulé des minutes et de l’importance, comme il l’a fait toute la saison, sans que cela ait un impact positif sur les résultats ou générer une dynamique collective positive.

Seuls deux joueurs du banc des Lakers ont dépassé les dix points marqués

Le banc n’y contribue pas, Vogel voit impossible de jouer avec un double poteau intérieur et les solutions s’épuisent sans qu’elles en soient devenues une. Seul Carmelo Anthony et Malik Monk Ils sont capables d’apporter des choses en attaque avec une certaine continuité, mais c’est clairement insuffisant pour une équipe qui veut gagner un ring. Ils doivent changer beaucoup de choses si Les Lakers de Los Angeles ils aspirent à plus qu’à parcourir la Conférence Ouest avec la seule aspiration de faire les séries éliminatoires, tout en Rois de Sacramento il peut voir dans ce triomphe un tournant dans sa carrière. Pour l’instant, les Lakers sont de retour en bilan négatif cette saison.