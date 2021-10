Les Lakers de Los Angeles s’inclinent face aux Phoenix Suns lors de la saison 2022

Une défaite de plus, une démonstration encore plus puissante que quelque chose ne va pas et que le temps n’est peut-être pas le seul remède contre les maladies multiviscérales. Les Lakers de Los Angeles ils ont offert des pousses vertes à certains moments de leur duel contre Soleils de phénix et ils ont montré un caractère compétitif en feignant une réaction au quatrième trimestre, mais la dalle qu’ils ont traînée des deuxième et troisième sets chaotiques était trop lourde. La rotation ne fonctionne pas, le ballon ne bouge pas avec excellence et même pas un succès notable du triple, comme l’ont été les 44,1% qui ont signé ce matin, peuvent compenser les problèmes défensifs d’une équipe qui ne sait pas à quoi elle joue .

Frank Vogel ne peut pas trouver un moyen d’accueillir les nouvelles pièces et Lebron James n’a pas la capacité d’organiser un désordre pur et simple, dans lequel Russell Westbrook jette à nouveau la rue du milieu en faisant de bons chiffres (il était 1 aide triple-double), mais sans impact au niveau collectif. Le seul argument offensif sont les jeux individuels et l’attente des miracles, alors que depuis le banc, Bradley et Rondo n’ont pas fourni la solvabilité défensive attendue et seulement Carmelo Anthony il a fait son travail en marquant 16 points. Tout le contraire se produit dans Phoenix Suns, avec un style très marqué et des automatismes évidents dans l’équipe.

Les Lakers ont présenté un partiel négatif de -30 points aux deuxième et troisième trimestres

Ceux de l’Arizona ont donné beaucoup de poids à leurs cinq de départ, qui ont réuni la grande majorité des minutes sur le terrain. et ils avaient trois joueurs au-dessus de 20 points. DeAndre Ayton a abusé du rebond des Lakers, en capturant 15 et marquant 8 points, tout en ouvrant des espaces pour que Devin Booker et Mikal Bridges puissent en profiter. Particulièrement notable a été le jeu d’un Chris Paul très inspiré, avec 23 points et 14 rebonds, qui a encore une fois donné une leçon de jeu à certains Lakers perdus et sans but. Ils doivent réagir rapidement et Vogel a la responsabilité de trouver un moyen de faire en sorte que toutes les pièces s’assemblent, car sinon le tas de déceptions risque d’être trop grand.