Les Lakers de Los Angeles sont sauvés par la cloche face aux Hornets

Les Lakers de Los Angeles Ils reviennent pour avoir plus de victoires que de défaites (6-5) après avoir battu leur sixième match de la saison au Staples Center contre Charlotte Hornets. L’équipe de Los Angeles a dépassé l’équipe de Caroline du Nord dans un duel égal qui a fini par être résolu en prolongation.

Les Hornets ont réussi à pousser le match en prolongation avec deux paniers à la dernière minute alors qu’il semblait qu’ils avaient perdu le match. Déjà en prolongation, les Lakers étaient 123-126 en faveur et les Hornets avaient trois triplés qui échouaient (dont un bloqué par Anthony Davis). Un triomphe important pour les hommes de Frank Vogel, sur qui un matin de plus ne pouvait compter James Lebron pour les problèmes abdominaux.

Le meilleur du match a été Anthony Davis, qui a joué 44 minutes et a terminé le match avec 32 points (13 sur 25 aux tirs sur le terrain), 12 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 5 blocs. Il était accompagné au score depuis le banc par un Carmelo Anthony déchaîné (29 points et 7 sur 10 en triple). Russell Westbrook a signé un triple-double : 17 points (5 sur 15 en field goal), 12 rebonds et 14 passes décisives.

Voici un aperçu de toute l’action de l’OT de ce soir #LakersWin pic.twitter.com/isjmVLYcB9 – Los Angeles Lakers (@Lakers) 9 novembre 2021

Les Frelons, en mauvaise passe

Chez les Hornets, qui traversent une mauvaise passe (après un bon départ ils accumulent désormais 7 défaites en 12 matchs), le meilleur a été Terry Rozier avec 29 unités. LaMelo Ball a signé un triple-double de 25 points, 11 passes et 13 rebonds. Gordon Hayward a terminé avec 21 points et Mikal Bridges avec 19.