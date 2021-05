Les Lakers de Los Angeles triomphent des Phoenix Suns 123-110

05/10/2021 à 07:20 CEST

Les Lakers de Los Angeles a réussi à gagner à domicile Soleils de phénix par 123-110 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les joueurs des Los Angeles Lakers avaient perdu sur la route Portland Trail Blazers 106-101, tandis que les Phoenix Suns gagnaient à domicile pour Knicks de New York par 128-105. Les Lakers de Los AngelesAprès le match, il reste pour le moment en dehors des play-offs avec 38 matchs gagnés sur 68 joués. Pour sa part, Soleils de phénix parvient à rester en play-off avec 48 victoires en 68 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a mis en vedette les joueurs des Los Angeles Lakers, en fait, ils ont obtenu une course de 15-2 et une différence maximale de 16 points (22-6) pour terminer avec un résultat de 30-19. Plus tard, au deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a atteint une différence de 18 points (57-39) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 29-28. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 59-47 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Les Lakers de Los Angeles ils se sont distancés dans l’électronique, ils ont réalisé l’écart maximum (21 points) à la fin du quart jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 39-30 et un total 98-77. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réduit les distances, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un score de 25-33. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 123-110 en faveur de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, les actions de Anthony Davis Oui Alex Caruso, qui a obtenu 42 points, cinq passes et 12 rebonds et 17 points, huit passes et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Cameron Payne Oui Devin Booker pour leurs interventions pendant le match, avec 24 points et un rebond et 21 points, une passe et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Les Lakers de Los Angeles tu verras les visages avec Knicks de New York dans le Staples Center. De son côté, le prochain adversaire de Soleils de phénix sera Guerriers de l’état d’or, avec lequel il jouera dans le Centre de poursuite. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.