Les Lakers détruisent les Blazers avec un colossal LeBron James

La nuit de fin d’année n’aurait pas pu être meilleure pour Les Lakers de Los Angeles. La franchise Angelina a fait ses adieux à 2021 avec une formidable victoire à la Crypto.com Arena contre Portland Trail Blazers, pour un résultat de 106-139, et avec une brillante prestation de son meilleur joueur : James Lebron.

La star des Lakers a signé l’un de ses meilleurs matchs de toute la saison, en seulement 29 minutes sur le terrain, pour offrir à son équipe la 18e victoire de la saison (par 19 défaites cumulées). Au total, LeBron a récolté 43 points, 14 rebonds, quatre passes décisives, deux interceptions, deux blocs, 16-26 aux tirs sur le terrain (61,5% TC) et 5-10 aux triples (50% T3).

—- pic.twitter.com/7KKM7fLjIp – Los Angeles Lakers (@Lakers) 1er janvier 2022

Outre le LeBron James déchaîné, il convient également de souligner chez les Lakers de Los Angeles un Russell Westbrook qui a une nouvelle fois ajouté un nouveau triple-double à son compte personnel (15 points, 13 rebonds et 12 passes), les 18 points de Malik Monk et les 16 buts de Carmelo Anthony depuis le banc.

Pour les Blazers, seul Ben McLemore s’est montré à la hauteur avec 28 points du banc. Bad Damian Lillard (18 points en 5-15 en tirs depuis le terrain, 33,3% TC, et 1-8 en triples, 12,5% T3), et pire Norman Powell (12 points et zéro triples marqués sur cinq tentatives).

Un décembre pour l’oubli

Les Portland Trail Blazers n’ont toujours pas décollé cette saison en NBA. Vers le milieu de la saison régulière, la franchise de l’Oregon est l’avant-dernière de la Conférence Ouest avec une fiche de 13-22 et n’ayant remporté que deux matchs sur tout le mois de décembre (sur 13 joués). Les mouvements de main-d’œuvre approchent avant la fin du marché des transferts d’hiver.