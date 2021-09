Les Lakers disent qu’ils construisent un prétendant au championnat vintage

LeBron James a entendu le monde du basket-ball parler du fait que les Lakers de Los Angeles sont trop vieux, et il rit, au sens propre comme au figuré.

“Certains des mèmes et certaines blagues ont été extrêmement drôles”, a déclaré James avec un sourire mardi.

À 36 ans, James est sur une liste de ses pairs alors qu’il entame sa 19e saison NBA. Neuf des 14 joueurs actuels des Lakers ont 32 ans ou plus, y compris huit de leurs 11 nouveaux ajouts – et Anthony Davis a un kilométrage élevé de 28. En fonction des mouvements tardifs, l’âge moyen des Lakers est susceptible d’être de près de 31 ans. qui aurait deux ans de plus que n’importe quelle autre liste de la NBA.

Mais au lieu de se concentrer sur les dates de naissance de ses nouveaux coéquipiers dans les années 1980, James pense que les gens devraient se concentrer sur les compétences, l’expérience et l’athlétisme représentés par tous ces chiffres. Russell Westbrook, Carmelo Anthony et un groupe de vétérans accomplis de la NBA font équipe avec James et Davis, et ils sont convaincus qu’ils peuvent prouver que l’âge n’est pas encore un obstacle à leur incroyable talent.

“Nous sortons et nous mettons le temps, nous mettons le travail”, a déclaré James. “Nous créons notre propre récit. Une chose que nous savons (c’est) qui nous sommes. Nous avons un groupe de gars qui sont dans cette ligue depuis un certain temps qui comprennent et savent ce qu’il faut pour gagner. L’entreprise que nous ‘re in, c’est gagner, et le faire tout le temps.”

Le reste des nouveaux coéquipiers de James réagissent aux questions de leur âge avec les mêmes sourcils levés. Les Lakers semblent tous se demander pourquoi les sceptiques ne réalisent pas que ces joueurs ont survécu à des dizaines de jeunes joueurs de la NBA pour de très bonnes raisons.

“Ce n’est jamais du matériel de babillard, car c’est le récit de quelqu’un d’autre”, a déclaré Anthony, le collègue de James de la classe de brouillon de 2003. “Nous n’avons pas souvent des moments comme celui-ci où vous avez un groupe de gars avec cette stature sur une équipe qui s’apprécie tous. C’est difficile à trouver.”

Les Lakers se sont réunis mardi dans leur complexe d’entraînement pour la journée des médias exactement trois semaines avant leur match d’ouverture de la saison régulière contre Golden State au Staples Center.

Avec seulement trois joueurs de retour de l’équipe de la saison dernière, les Lakers se rendent compte qu’ils ont du travail à faire et ils ont déjà commencé à nouer des liens avec un récent week-end à Las Vegas. Ils espèrent trouver rapidement un rythme avec une liste comprenant également les nouveaux arrivants DeAndre Jordan, Rajon Rondo, Kent Bazemore, Trevor Ariza et le triple centre des Lakers Dwight Howard – ainsi que les jeunes Malik Monk et Kendrick Nunn.

James n’est pas inquiet de trouver un rythme avec Westbrook, le natif de Los Angeles dominant le ballon débarqué par les Lakers dans un échange à succès avec Washington après avoir encore réalisé un triple-double en moyenne la saison dernière. Le troisième meilleur buteur de l’histoire de la NBA a cité ses années d’expérience aux côtés de coéquipiers talentueux allant de Dwyane Wade et Chris Bosh à Kyrie Irving et Kevin Love.

“Je suis très cérébral sur ce que je dois faire pour que notre équipe soit aussi bonne que possible, et aussi pour (compléter) ce que Russ apporte à la table”, a déclaré James. “Je le comprends toujours. Je ne pense pas que ce sera comme du beurre de cacahuète et de la gelée pour commencer la saison, mais cela fait partie du processus et de mon travail. J’aime vraiment travailler pour obtenir à quel point cela peut être génial.”

Les Lakers ont également fait un grand pas vers la convivialité et la santé en faisant vacciner complètement leur liste contre COVID-19. Même Bazemore, un sceptique franc vis-à-vis des vaccins la saison dernière à Golden State, a reçu sa première dose et est impatient d’obtenir sa seconde.

Bazemore a déclaré qu’il avait décidé de se faire vacciner après une conversation sur la vie et la philosophie avec le directeur général des Lakers, Rob Pelinka.

“Une chose que vous ne voulez pas avoir, c’est le regret”, a déclaré Bazemore. “Et si je vais dans une autre équipe ou que je rate cette saison parce que je ne l’ai pas fait et que je dois regarder ces gars faire la fête avec le trophée Larry O’Brien parce que je ne l’ai pas fait, je serais assez blessé .”

James a également confirmé qu’il avait été vacciné, mettant fin aux rumeurs concernant sa précédente réticence à divulguer son statut. Il a reconnu son « scepticisme » initial à propos du vaccin, mais a décidé que c’était la bonne décision de rester en bonne santé pour ses coéquipiers et sa famille.

La santé a annulé la défense du titre des Lakers la saison dernière : Davis, James et plusieurs joueurs complémentaires étaient limités ou incapables de jouer tout au long de la défaite au premier tour de Los Angeles contre Phoenix.

Les absences de Davis ont été les plus écrasantes pour les Lakers au cours des deux dernières années, et le grand homme est impatient d’être plus durable. En tant que l’un des jeunes des Lakers qui n’entame que sa neuvième saison NBA, il considère cela comme une responsabilité.

“Je ne me sentais pas à l’aise de rater autant de matchs”, a déclaré Davis. “Ne pas pouvoir jouer à pleine puissance lors des séries éliminatoires contre Phoenix … cela ne me convenait pas. J’ai mis l’accent sur le fait de prendre soin de mon corps, de ramener mon corps à ce qu’il était en termes de force mon premier année ici.”