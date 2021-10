Les Lakers donnent une mise à jour à Talen Horton-Tucker

L’équipe de Laquiers des anges, dans l’après-midi de ce mardi 12 octobre, ils ont fait un point important sur la blessure de Talen Horton-Tucker dans la NBA.

La grande saison de Talen Horton-Tucker pour les Laquiers des anges Vous allez devoir patienter.

Mardi, l’équipe a annoncé que Horton-Tucker il a subi une intervention chirurgicale réussie « pour réparer le ligament collatéral ulnaire de son pouce droit » et « devrait se rétablir complètement ».

Concernant leur éventuelle date de retour, les Lakers Ils ont déclaré que leur précieux joueur de 20 ans serait « réévalué par les médecins de l’équipe dans environ quatre semaines ».

Ici les données :

Les Lakers ils annoncent que Talen Horton-Tucker a subi une intervention chirurgicale réussie sur son pouce droit et sera réévalué dans environ 4 semaines.

Ce calendrier de récupération estimé signifie qu’au mieux, Horton-Tucker Je reviendrais pour le swing de la Lakers de cinq matchs sur la route dans la Conférence de l’Est à compter du 17 novembre, y compris des affrontements contre les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons et les New York Knicks. et Indiana Pacers.

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, la pré-saison de la Lakers Cela ne s’est pas passé à merveille. LA a été détruit à chacun de ses quatre premiers matchs et, plus important encore, a subi des blessures à de nombreux joueurs sur le périmètre.

Trevor Ariza sera en congé pendant au moins deux mois après avoir subi une opération à la cheville droite. Malik Monk, sans doute le meilleur joueur de l’équipe jusqu’à présent cette pré-saison, souffre d’une tension à l’aine et sera réévalué dans une semaine.

Kendrick Nunn (entorse à la cheville) et Wayne Ellington (douleur aux ischio-jambiers) ont été exclus du spectacle de mardi contre les Golden State Warriors pour entorse à la cheville.