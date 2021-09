Les Lakers échangent Marc Gasol contre les Grizzlies de Memphis

La relation entre Marc Gasol et les Lakers de Los Angeles a pris fin, selon Adrian Wojnarowski (ESPN). La franchise Angelina a transféré l’international espagnol aux Grizzlies de Memphis ainsi qu’un deuxième tour en 2024 et de l’argent en échange des droits de Wang Zhelin, un joueur chinois de 27 ans repêché par le Tennessee au deuxième tour en 2016.

Le séjour de Marc à Memphis ne semble pas durer longtemps de toute façon. Selon le journaliste américain, la franchise, dans laquelle il a fait ses débuts en NBA et a joué dix ans, et Le centre va négocier la rupture du contrat pour que Gasol reste en Espagne avec sa famille. La carrière de Marc en NBA semble toucher à sa fin avec 36 ans, treize saisons en Ligue et une bague de championnat.

L’argent et les pivots

Le transfert était presque une obligation pour les Lakers pour des raisons financières : le commerce était plus rentable que de négocier un rachat (une rupture amiable du contrat). Angelenos économise environ 10 millions de dollars (pour les problèmes de covenant et d’impôt). Et après le rachat sur le marché d’été des centres Dwight Howard et DeAndre Jordan. Avec eux deux et les minutes d’Anthony Davis dans le ‘cinq’, la participation de Marc s’annonçait minime.

Un scénario qu’il a déjà subi la saison dernière, dans lequel il a progressivement perdu de sa présence sur la piste : ses 19,1 minutes de moyenne étaient le minimum de sa carrière NBA. Malgré cela, et après avoir terminé les Jeux Olympiques, Gasol a assuré qu’il remplirait son année de contrat pour 2,7 millions de dollars avec les Lakers.