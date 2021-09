Les Lakers envoient Marc Gasol aux Grizzlies

Les Lakers de Los Angeles ils ont envoyé à Marc Gasol aux Grizzly de Memphis pratiquement donné pour libérer un salaire, car ils ne l’avaient pas pour les plans de la saison prochaine et son contrat est assez élevé. Les Lakers ont accepté un échange qui envoie Marc, un choix de deuxième ronde en 2024 et de l’argent aux Grizzlies pour les droits de repêchage de Wang Zhelin, a rapporté ESPN. L’accord permet à Angelenos d’économiser 10 millions de dollars.

Après cela, Gasol et Grizzlies travailleront ensemble sur la démission et la libération pour permettre au joueur de rester en Espagne avec sa famille au lieu de jouer pour le Memphis où il serait avec Santi Aldama. Les Lakers ont signé deux initiés All-Star comme Dwight Howard et DeAndre Jordan, donc les minutes dans la zone allaient être très limitées. Gasol a un an de 2,7 millions de dollars qui est multiplié par la taxe de luxe de la franchise en raison de nombreux contrats élevés.

Un mythe en NBA

À 36 ans, il est trois fois All-Star, joueur défensif de l’année et champion. L’un des meilleurs Européens à avoir été en NBA et a laissé une grande marque avec son style de jeu particulier. Il pourrait encore y avoir un retour en NBA avec le début de la saison, bien qu’il y ait aussi la possibilité qu’il joue en Espagne comme son frère l’a fait. Quoi qu’il arrive, Marc est un mythe dans la ligue américaine et un joueur dont on se souviendra de son passage là-bas.