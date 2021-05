Les Lakers et l’anneau impossible

Les deux franchises les plus réussies de l’histoire de la NBA ont été forcées de jouer dans le play-in. Sans aucun doute, des temps nouveaux. Dans le cas des Boston Celtics, après avoir été finaliste à la Conférence et avec un projet qui attendait son apogée. Avant l’avis de report, Danny Ainge a déjà prévenu de nouveaux airs: “On va chercher des changements. Évidemment, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais oui, il y aura des changements. Quelle importance? Je ne sais pas encore. On verra.” Tout au long du parcours, les difficultés ont été nombreuses, avec la libération indéfinie de Jaylen Brown comme le summum du malheur, mais il ne veut pas chercher des excuses. Il n’y a pas de temps pour cela, car la NBA n’attend personne. Le début de ces éliminatoires est un échantillon. Et le jeu en lui-même aussi. Sûrement, ni Adam Silver n’a prédit des duels d’une telle hauteur dans sa nouvelle phase précédente. Ni un Jayson Tatum stratosphérique, impérial contre Bradley Beal et Russell Westbrook, ni la plus grande impulsion générationnelle, comme LeBron James – Stephen Curry, ne s’est transformée en combat pour la survie et non pour la gloire. Cerise sur le gâteau, ce triple qui repose déjà entre les pages de l’histoire. Pour la meilleure ligue du monde, pour une chose ou une autre, tout finit toujours par bien se passer. Et c’est pourquoi il a gagné le surnom.

Le cas des Angelenos est paradigmatique, car ils sont confrontés à un défi historique. Jusqu’ici, impossible: Aucune franchise de la NBA n’a fait le ring à partir de la septième ou de la huitième, et LeBron et Anthony Davis, qui arrivent comme un animal affamé sentant le sang, ont déjà un nouveau défi. Avec tout le respect que je dois aux autres franchises dans votre situation, bien sûr, qui optent pour le même jalon. Si les Lakers sont directement pointés du doigt, c’est simplement parce qu’ils sont venus cette saison en tant que champions et, au début, presque tout le monde pariait sur leur continuité sur le trône. Les stars sont restées et les nouvelles pièces, avec leurs nuances, semblaient même améliorer ce qui était déjà là. Et ils ont commencé à le montrer. Jusqu’à la mi-février, les Angelenos cumulaient 21 victoires et seulement 6 défaites. Imposant dans le quoi, mais aussi dans le comment, avec ce sentiment éculé et d’une véracité douteuse dans le sport, qu’ils gagnaient quand ils voulaient. LeBron, de son côté, jusqu’à la première de ses blessures, optait pour le MVP, le cinquième et celui qui, au bilan, l’aurait placé à la hauteur de Michael Jordan. Parce que les blessures sont survenues, bien sûr, et ce sont elles qui expliquent, comme dans le cas de Boston, la situation actuelle.

Olajuwon, Bob Pettit ou Hayes comme boussole

Imprévisible, rare, inattendu … voire improbable; mais pas irréversible. Les Lakers, comme au début du cours, sont toujours candidats au ring. Et les Lakers, comme au début, ont à nouveau toutes leurs troupes. Dans la mémoire récente, on trouve peu d’exemples de port à l’échelle, soulevés encore plus haut après le début de la série face aux Phoenix Suns; mais dans la bibliothèque de journaux, il y a des exemples très similaires. L’un des plus impressionnants, celui des New York Knicks en 1999, lorsqu’ils atteignirent la finale, leur dernière, après avoir été huitièmes de la phase régulière. Le seul précédent de l’histoire. À la mémoire des fans de la Grosse Pomme, qui reviennent cette année profiter de leur équipe en séries éliminatoires après huit ans, ce sixième match contre les Indiana Pacers, celui qui a certifié leur exploit, attendra toujours. Un héroïque Allan Houston, avec 32 points et 11 de ses 12 derniers tirs effectués, a pris les rênes sans Larry Johnson, blessé dans le même match, ni Patrick Ewing, avec un tendon d’Achille déchiré qui ne lui a permis de disputer que 38 matches que campagne.

Héros, mais tombés. LeBron et son peuple vont sûrement revoir d’autres bandes. Celles qui se terminent par une fin mathématiquement aussi idyllique qu’improbable. Utopique. Dont ils ont besoin. Dans cette catégorie, vous retrouverez donc les Rockets de 1995. Certains qui, en plus, sont également arrivés en tant que champions, mais qui ont terminé sixième de la saison régulière. Ses deux seules bagues sur le CV, celles qui ont fait leur chemin, après beaucoup d’insistance, au milieu de la retraite momentanée de Michael Jordan. Un Hakeem Olajuwon imparable, en outre, a culminé l’épopée avec style, sans demi-mesures, élargissant encore plus l’exploit: en finale, 4-0 dans la série contre le Magic de Shaquille O’Neal et Penny Hardaway. Pour lui, 32,8 points et 11,5 rebonds dans la série, accompagnés de 21,5 + 9,5 + 6,8 de Clyde Drexler et 17,8 + 10 + 3,8 de Robert Horry. Exemple à suivre.

Si vous optez pour les mathématiques les plus pures, le défi a également l’air génial, bien que plus prometteur pour les fans d’Angelenos. Avec 58,3% de victoires en saison régulière, les Lakers seraient parmi les champions avec le pire équilibre de l’histoire, mais entourés de multiples exemples. Parmi eux, bien sûr, sont les Rockets précédents, à 47-35 (57,3%); mais ils ne président pas à cette classification particulière. L’honneur revient aux Washington Bullets de 1978, avec 44-38 (53,7%) et menés par Elvin Hayes, Wes Unseld ou Bob Dandridge. Derrière eux, les St. Louis Hawks de 1958 (41-31 et 56,9%), toujours dans une ligue à huit équipes. Dans son cas, avec ce peu de chance dont tout champion a besoin, même au prix des malheurs des autres. Dans le troisième match de la finale, contre les Celtics de Boston, Bill Russell s’est blessé au genou, facilitant grandement l’avance de Bob Pettit. Entre les deux, il y a aussi les Philadelphia Warriors de 1947 ou les Baltimore Bullets de 48, avec le même équilibre que les Lakers actuels. Ceux de Frank Vogel peuvent s’accrocher à tout cela: la tragédie attire plus de tragédie, mais l’histoire et l’épopée aussi.