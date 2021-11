Les Lakers et les Nets battent les Rockets et les Pistons avec confiance NBA 2022

Le désir de performer au niveau attendu provoque Les Lakers de Los Angeles et Filets de Brooklyn Redoublez d’efforts pour essayer de limiter la période d’adaptation nécessaire pour vos joueurs. Aucune des deux équipes n’est dans un bon moment, mais battre des rivaux moins importants, tels que Houston Rockets et Pistons de Détroit, et se placer avec un solde positif après sept matchs joués, est quelque chose d’une importance énorme pour la confiance dans leurs processus respectifs. Ils se sont réconciliés avec leur public en donnant un spectacle et en offrant des bribes du niveau de basket qu’ils souhaitent atteindre à mi-saison et qui devrait les mener au combat final pour le ring.

Les Los Angeles Lakers gagnent avec leur Big 4 à un très bon niveau (95-85)

Si tout le monde rame dans la même direction et est humble, réunir ces étoiles devrait conduire à de nombreux triomphes. Russell Westbrook est revenu pour signer de magnifiques numéros (8/20/9) et n’a pas perdu autant de balles qu’il l’avait fait, s’appuyant sur la direction et le leadership d’un Lebron James qui a joué 35 minutes et qui fournit les plus nécessaires. intangibles pour son équipe, tant en défense qu’en attaque. Du banc, Carmelo Anthony continue à un excellent niveau et Anthony Davis a dominé la peinture, face aux Houston Rockets avec Christian Wood comme seul argument notable, avec 16 points et 13 rebonds.

Les Brooklyn Nets rendent hommage aux Detroit Pistons (117-91)

Le jeu s’est résolu au deuxième quart-temps et il était temps de prendre un rythme compétitif et de donner confiance à James Harden. L’expulsion de Kevin Durant pour une action incompréhensible de sa part, a conduit à un rôle plus important pour La Barba, qui a signé un triple-double de 18 points, 10 rebonds et 12 passes décisives. Là encore, la meilleure et la plus inattendue des nouvelles a été le très bon niveau de jeu de LaMarcus Aldridge, qui a marqué 16 points et était très confiant au tir, face à des Pistons manquant d’arguments et dans lesquels Cunningham n’a pas joué.