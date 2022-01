Les Lakers éteignent les lumières à temps pour les Timberwolves

Les Lakers les épines sont retirées du corps. Cela fait mal de les retirer, mais ils disparaissent et la douleur diminue progressivement. Les Timberwolves, qui les avaient battus les deux matchs cette saison, étaient l’un d’entre eux. L’équipe de Finch a dû arriver sans sa star principale, Karl-Anthony Towns, pour qu’elle puisse gagner son propre terrain. Les fantômes s’éloignent, à nouveau, petit à petit.

108-103 C’était l’aboutissement de cette soirée au cours de laquelle les Lakers ont encore dû faire un effort pour revenir. Cette histoire est loin d’être terminée, apparemment.

Les Loups des bois ils ont tiré le retour d’Anthony Edwards et d’un Naz Reid dominant dans la peinture, un autre problème des Lakers déjà décrit ad nauseam et pour lequel aucune solution n’est trouvée, pour faire leur travail. Les Angelenos se sont appuyés sur les vétérans, comment pourrait-il se faire sinon si la majorité le sont, pour détruire l’esprit du rival dans le dernier quart-temps et ajouter une victoire qui équilibre à nouveau l’équilibre entre victoire et défaite.

Il ne semblait pas que ça allait être comme ça, mais ces Lakers sont le jour de la marmotte jusqu’à ce que quelque chose change radicalement. Ils sont entrés dans la deuxième période avec un avantage d’environ cinq points pendant de nombreuses minutes, avec la sagesse de profiter des faiblesses de l’adversaire, mais ils l’ont gaspillé en seulement deux minutes. Et pour trois fautes, dont une criarde de ne pas avoir concentré, en défense, la grande dalle avec laquelle ils doivent mener cette campagne. 45-45. Et le meilleur Reid est sorti. Même pour répondre à LeBron, qui a inscrit un triplé avant la pause avec lequel il espérait redonner l’avantage à son équipe sans attendre le 2+1 du pivot en face dans le jeu suivant.

Les choses changeaient. Comme nous l’avons dit avant, petit à petit. Westbrook a terminé avec neuf revirements, mais en a commis huit en première mi-temps et un seul en seconde. Il doit être frappé avec une chanson dans les dents et cela, évidemment, est également négatif. Reid a atteint 23 points au cours de la troisième période et y est resté cloué, n’est pas revenu pour contribuer davantage en attaque. Les Wolves ont commencé à passer le ballon comme la patate chaude du Grand Prix et étaient à la traîne. Mention spéciale au partant Malik Monk et à ses 22 points, pour deux paniers miracles d’Anthony et Bradley lors du tirage final et pour la séquence de défaites trop nerveuse du Minnesota, qui a marqué un seul panier en jeu dans les deux dernières minutes et demie.