Les Lakers excluent de couper Marc Gasol pour le moment

31/03/2021 à 15h14 CEST

Marc Gasol ne traverse pas son meilleur moment à Los Angeles. Depuis l’incorporation d’André Drummond, centre de 27 ans et 2 fois All-Star, la continuité de Marc dans les Lakers a été remise en question par la presse nord-américaine.

De l’équipe, cependant, ils refusent de confirmer les rumeurs et Fran Vogel lui-même, entraîneur des champions actuels de la NBA, s’est heurté aux rumeurs: « Marc a eu une mauvaise séquence avec les protocoles covid& rdquor;, a clarifié Frank Vogel sur la situation de Gasol. «C’est très cher ici. Les costumes le respectent beaucoup. Il a été un professionnel et nous comptons sur lui.

Malgré les paroles de Vogel, le « rachat » est une possibilité qui est sur la table, et c’est avec l’arrivée de Drummond, Gasol est devenu la troisième option des Lakers au centre derrière les anciens Cavs et Harrel, le meilleur buteur de l’équipe par contumace. par LeBron James et Anthony Davis.

Drummond, un plus pour les Lakers

Les Lakers, bien qu’ils continuent d’occuper le poste N ° 1 en efficacité défensive cette saisonMême avec les blessures de Davis et James, ils n’ont pas eu la présence dans la peinture qu’ils ont fait la dernière ligue avec JaVale McGee et Dwight Howard, la rotation centrale de l’équipe championne de l’année dernière.

« Je ne suis pas ici pour prendre la vedette à qui que ce soit« , a-t-il commenté Drummond lorsqu’on lui a demandé s’il commencerait au détriment de Gasol. « Je suis ici pour aider cette équipe à gagner le plus de matchs possible. »

Mais Drummond s’il a souligné qu’il espère « faire des ravages sur la peinture » avec sa puissance physique et déjà s’est entretenu avec Frank Vogel, supporter d’un jeu avec une mentalité défensive, de la manière qui peut être la plus utile à l’équipe sous les deux paniers.