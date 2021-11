Les Lakers frôlent la honte

Il n’y a pas de paix pour les Lakers. Pas une pause dans ce début de campagne traumatisant, qui devrait être la reprise et l’élévation de l’équipe. Les blessures continuent d’écraser une équipe excessivement vétéran, mais ce qui est sain ne fonctionne pas non plus. C’est une série de malheurs catastrophiques, comme les livres de Lemony Snicket. A Portland ils ont des problèmes sportifs, dus à la mauvaise passe que traverse Lillard et au changement de projet, et extra sportif, avec l’enquête de leur président pour mauvaise conduite au travail, mais une équipe arrivait déjà pour leur jeter le gilets de sauvetage. Les Lakers, bien sûr. Ces Lakers, ajoutons-le. Contre une équipe bien armée ces dernières années pour l’offensive et qui connaît un problème dans cette section cette saison la défense ne peut pas être comme celle proposée par Vogel, un maître défensif dans un passé pas trop lointain : 42 points au troisième quart, considérant que le score final était de 105-90, ils sont inacceptables.

« Chaque possession et chaque minute doivent compter pour nous », a déclaré Dwight Howard à la fin. ça n’a pas l’air comme ça le problème dans un jeu qui s’est effondré avec continuité, et non par des actions isolées.

LeBron James n’était pas disponible en raison d’une tension abdominale et ne le sera pas dans les prochains matchs, mais il n’était pas le seul. Anthony Davis était celui qui avait la croix pour ce samedi: c’était douteux en raison d’une blessure au pouce et il a passé tout le précédent à vomir à cause d’un problème d’estomac, ce qui l’a obligé à s’arrêter après seulement sept minutes de marche. le court déjà de ne pas rejouer toute la nuit. La perte d’une autre star a secoué les Lakers, qui ont coulé après la pause pour ne plus jamais revenir. Ceux qui sont restés aux commandes Ils n’ont pas été à la hauteur, notamment un Russell Westbrook sur lequel les regards se portent une nouvelle fois : 1/13 aux tirs du terrain pendant 29 minutes de jeu, à la limite de la disgrâce.

Le match a commencé par une déclaration d’intention : catch and shoot pour Lillard et triple. Les Angelenos ont commencé à être en retard à tous les jeux sans être excessivement rapides, en statique mais sans frapper pour arriver à pointer les tirs et éviter les paniers faciles. Pendant ce temps, Davis est parti pour ne jamais revenir et les Lakers ont commencé leur crise existentielle. Carmelo est revenu dans l’équipe qui lui a rendu la vie et l’a fait avec une mauvaise lettre, échouant aux quatre triples qu’il a essayés, dans ce qui était une pure contagion du reste de l’équipe, qui a vu que la distance devenait abyssale au fil des minutes. . Reaves ou Ellington ont participé et Huff et Doumbouya ont fini par le faire, car ils n’allaient même pas pouvoir se battre pour la victoire. Avec la distance en plus de vingt un deuxième quart-temps a commencé dans lequel les visiteurs leur ont donné à se battre un peu plus, seulement pour atteindre un endroit vraiment éloigné de la civilisation: douze après un triple de Westbrook, le seul panier en jeu que je marquerais. Quelle ironie. À partir de là, les Blazers, qui n’ont même pas connu une journée extrêmement réussie, ont été un rouleau compresseur et ont tué le match. Le différentiel final était le résultat du travail des moins communs, qui ont considérablement réduit un inconvénient qui aurait pu être plus important et est resté à quinze. Un moindre mal, le statisticien, voyant les sensations, qui sont vraiment inquiétantes.