Les Lakers gagnent et LeBron James est expulsé après un coup de coude

victoire de Les Lakers de Los Angeles en vue de Pistons de Détroit à l’extérieur par 121-116 dans un duel marqué par l’expulsion de James Lebron après lui avoir donné un coup de coude au visage Isaïe Stewart quand ils se battaient pour un rebond. Le coup de LeBron était délibéré, très fort. Le joueur des Pistons, saignant du sourcil en abondance, s’est vraiment énervé et a tenté de se faire justice lui-même. Un grand tangana s’est formé sur le terrain, malheureux encore une fois en NBA, et les deux joueurs, LeBron et Stewart, ont été expulsés.

L’agression de LeBron a eu lieu à 9h18 de la fin du troisième quart-temps, les Lakers perdant douze au tableau d’affichage. Au début, Stewart a été appelé pour une faute sur le jeu. Après l’avoir examiné, ils ont licencié LeBron pour une technique flagrante de type 2 et Stewart pour deux techniques. Russell Westbrook, pour son agressivité face aux joueurs des Pistons, a également reçu une technique. Selon les arbitres, il était « un grimpeur de stress, pas un pacificateur ».

Le roi des statistiques LeBron James est expulsé pour un coup dur à Stewart des pistons pic.twitter.com/NjlaiXVhER – Sports CQNcia (@Cqnciadeportiva) 22 novembre 2021

L’arbitre explique l’expulsion de Stewart pour avoir commis « plusieurs actes antisportifs au cours de l’altercation ».

Il est vrai que la réaction d’Isaiah Stewart n’a pas été douce, mais voir que vous avez reçu un coup de coude et que vous saignez abondamment n’aide pas. Il a reçu la même punition que son agresseur sur la piste. Les deux équipes se sont retrouvées avec un homme de moins et les Lakers sont venus avant l’expulsion de la star pour revenir et gagner le duel après avoir remporté le quatrième quart 37-17.

Isaiah Stewart voulait manger LeBron James vivant après l’incident qui a laissé le joueur des Pistons avec une coupure sur son sourcil. – # NBA75 pic.twitter.com/eJl5J90h0t – NBA en espagnol (@NBAenespanol) 22 novembre 2021

Retour final

Dans le sport, une victoire importante pour les Lakers avec Anthony Davis sur une base stellaire (30 points, 10 rebonds et 6 passes décisives). Russell Westbrook a terminé avec 26 points et 10 passes et Carmelo Anthony en a ajouté 18 sur le banc. Les 36 points de Jerami Grant et le triple-double de Cade Cunningham n°1 au repêchage (13 points, 12 rebonds et 10 passes décisives) n’ont pas suffi aux Pistons.