Les Lakers gagnent sans LeBron et avec le meilleur Russell Westbrook

La victoire a souffert de Les Lakers de Los Angeles dans le prolongement avant San Antonio Spurs 125-121 dans un match a marqué la perte en raison d’une blessure de James Lebron, problèmes physiques à la fin de Anthony Davis et un Russell Westbrook cela a été décisif dans le triomphe de la sienne.

Le meilleur buteur du duel était Anthony Davis avec 35 points. De plus, il a contribué 17 rebonds (7 en attaque), 4 passes et 4 contres. Bien sûr, à la fin, il a souffert d’un problème au genou qui, nous le supposons, le mettra au repos ce lendemain matin contre le Thunder d’Oklahoma City. Russell Westbrook a joué son meilleur match depuis qu’il a entraîné les Lakers de Los Angeles.

Il a été décisif en prolongation avec des pénétrations clés à la fin et a terminé le match avec 33 points (15 sur 27 du field goal), 10 rebonds, 8 passes et 3 interceptions. Malik Monk a débuté en tête d’affiche à la place de LeBron James et a joué à un bon niveau : 17 points en 39 minutes et +31 pour les Lakers avec lui sur le terrain.

Peu du banc. Cette fois, Carmelo Anthony n’était pas très tonique (1 sur 7 au tir). Le meilleur était la recrue Austin Reaves avec 10 points. Rajon Rondo est revenu au jeu et a contribué 8 points et 3 passes décisives.

3 braquages ​​#LakeShowpic.twitter.com/t0HVNwzeoz – Pasion Basket (@PasionBasketNBA) 27 octobre 2021

Grand niveau des Spurs

Les Spurs jouaient à un niveau élevé et disposaient d’avantages de plus de dix points dans le dernier quart-temps pour remporter le duel, bien qu’ils finissent par perdre au final. Jakob Poeltl a été le meilleur avec 27 points et 14 rebonds. Le triple-double de Dejounte Murray avec 21 points, 15 passes et 10 rebonds. Lonnie Walker IV a également contribué 21 unités.