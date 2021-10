Les Lakers ne lèvent pas la tête

La pré-saison des Lakers est un exemple clair de tout ce qui peut mal tourner avec les Angelenos. Blessés (d’abord Trevor Ariza et maintenant Malik Monk), une équipe vétéran qui ne se défend pas, la pire version de Westbrook et beaucoup de choses à faire sans beaucoup de possibilité de changements. En ce moment, Frank Vogel a l’atout bien connu que c’est la pré-saison et, bien sûr, aussi avec le fait qu’il ne compte pas sur LeBron James, vêtu d’un costume sur le banc et avec un très long repos pour que il arrive de la meilleure des manières à sa 19e saison en NBA. Et oui, c’est vrai qu’on ne saura pas exactement la réponse que ce template pourra donner dans quelques semaines. Mais, pour le moment, les choses ne vont pas bien. Et la situation, loin d’être alarmante, pourrait illustrer ce qui s’en vient.

Chris Paul a marqué 15 points et a dansé avec la défense de Los Angeles, qui n’a rien pu faire contre la puissance du meneur, endurci en mille combats et très enclin à faire les cent pas face à des défenses plus faibles et chétivess. De plus, quatre autres joueurs des Suns ont atteint des scores à deux chiffres, avec 13 points de Landry Shamet, 12 + 9 de JaValee Mcgee, 12 + 9 de Jalen Smith et 11 + 9 de DeAndre Ayton. Des chiffres presque identiques dans les rebonds et les scores qui démontrent la domination intérieure de l’équipe de Monty Williams contre une équipe qui, rappelez-vous, a Dwight Howard, Anthony Davis, DeAndre Jordan, Carmelo Anthony et des joueurs extérieurs qui ont tendance (généralement) à rebondir beaucoup et mieux que ses rivaux.

Chez les Lakers, il n’y avait rien. Quatrième défaite et presque quatrième battue pour eux (Nets, Suns, Warriors and Suns encore), avec des sensations terribles et oui, on insiste, place à l’amélioration. Mais aussi, nous insistons, une équipe qui arrive avec des rôles définis du passé, qui aura du mal à s’adapter au présent et qui aura une patience excessivement limitée de la part des fans, qui veulent voir ce conglomérat de stars gagner . . . Contre les Suns, 19 points de Davis et 17 de Carmelo. Et déjà. Il n’y a tout simplement plus rien à redire et même cela semble insuffisant lorsqu’il s’agit de joueurs qui faisaient partie de l’élite la plus absolue dans un passé assez récent.

Il reste neuf jours avant le début du cours de basket-ball 2021-22. D’ici là, les Lakers rejoueront avec les Warriors (avec qui ils débuteront le 20) et feront de même avec les Kings. De courts trajets, le tout dans les paramètres de la Conférence Ouest et contre des rivaux qu’ils rencontreront à plusieurs reprises au cours de la campagne. Ce sera le temps qu’ils auront pour arranger les choses et ne pas entrer dans des boucles dans lesquelles Westbrook, bien sûr, est à nouveau tombé. Aux reproches des analystes et des journalistes il a répondu en fin de match que « vous me direz quand il distribuera 20 passes décisives… ». Beaucoup d’ego pour seulement 8 points, 3 sur 12 en placement et 5 passes décisives en près de 26 minutes de jeu.

Et, au milieu de tout ça et des blessures (quelque chose de clé pour eux, plus que jamais, cette saison), les teasing commencent à se produire. James Ennis, joueur des Suns, a mis un tweet plaisant sur les réseaux sociaux dans lequel il a dit quelque chose comme « Je défends, signe-moi ». Les analystes parlent des problèmes de Westbrook pour être dans le schéma de jeu d’un Vogel qui donne de l’importance à la défense, Howard et Rondo ont deux ans de plus qu’en 2020, quand ils étaient la clé pour atteindre le ring et tout se passe, une autre fois, à cause du physique de Davis condition (ne peut pas encore être jugée) et, évidemment, celle de LeBron. La star aura 37 ans le 30 décembre, mais si elle est en bonne santé, tout est possible. Car oui, les sensations sont mauvaises. Mais ce n’est que la pré-saison. Nous insistons.

Je joue en défense signe moi déjà lol – James Ennis (@JamesDa_Truth) 11 octobre 2021