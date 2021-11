Les Lakers ne peuvent pas battre les Knicks à Madison sans LeBron

Victoire ajustée de Knicks de New York en vue de Les Lakers de Los Angeles 106-100 dans un duel marqué par la perte de LeBron James en raison d’une suspension après avoir donné un coup de coude au joueur des Detroit Pistons Isaiah Stewart. Les New-Yorkais ont été plus fins dans la dernière partie du match et ont fini par emmener le chat à l’eau dans un duel pas très voyant.

Evan Fournier a été le meilleur marqueur local avec 26 points et six sur neuf aux triples. Il était bien accompagné du meilleur joueur de ces Knicks, l’exLaker Julius Randle, qui a terminé le duel avec 20 points, 16 rebonds et 5 passes décisives. RJ Barrett a ajouté 12 points et Immanuel Quickley est passé à 14 sur le banc. Obbi Toppin et Alec Burks ont ajouté 12 unités par tête.

Les Knicks ont actuellement dix victoires et huit défaites dans un début de saison difficile. Les changements dans l’équipe ont permis à l’équipe de s’améliorer en attaque par rapport à l’année dernière, mais aussi de considérablement pire en défense. Tibodeau a beaucoup de travail devant lui s’il veut que l’équipe soit au niveau de la saison dernière.

Vous tous… Quick l’a encore fait. pic.twitter.com/eNoGwWVIkI – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 24 novembre 2021

Les Lakers ne lèvent pas la tête

Les Angelenos accumulent actuellement plus de défaites que de victoires (9-10) et ils n’en finissent pas de commencer. Hier, le grand match de Russell Westbrook (31 + 13 + 10) n’a pas suffi. Anthony Davis a terminé avec 20 points et Avery Bradley est passé à 15. Du banc, Carmelo Anthony a raté le coup à son retour au Madison Square Garden. Il a terminé avec 12 points après avoir raté 11 des 14 tirs qu’il a tentés (2 sur 8 en triple). Nous verrons si avec le retour de LeBron, ils peuvent déclencher une bonne séquence.