Les Lakers ne relèvent pas la tête : LeBron, en baisse à cause du coronavirus

Une chose est claire : ce n’est pas la saison des Lakers. L’équipe de Los Angeles mélange sa propre autodestruction et autodémérite avec la malchance., cet autre côté du sport qui vous hante sous forme de blessures. Aussi, depuis quelques temps, avec un coronavirus déjà inhérent à notre quotidien. Une situation qui a grandement conditionné le quotidien, mais aussi le sport. Et la NBA, bien sûr, cette compétition qui a été couronnée de succès dans la bulle d’Orlando mais rien n’y fait que de mettre une série de règles sanitaires pour que tous les joueurs et tout le personnel liés au basket travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et la phrase qu’un certain joueur « est entré dans les protocoles d’hygiène et de sécurité » de la Ligue C’est l’un des plus répétés de ces derniers mois. Presque des années. Et, s’il a récemment provoqué une véritable escabech chez les Sixers, avec Joel Embiid assurant qu’il a passé un mauvais moment avec la situation, désormais la victime en a été une autre : LeBron James.

Selon Michael J. Babcock, un journaliste de TMZ, LeBron a été testé positif pour un test de routine du coronavirus. Dans un deuxième test, le résultat était négatif. Et, dans le troisième, à nouveau positif. Le joueur, asymptomatique et avec le calendrier vaccinal complet, a été transporté dans un jet privé fourni par les Lakers de Sacramento à Los Angeles, lors d’un voyage relativement court entre deux villes situées dans le troisième plus grand État des États-Unis, la Californie. Au total, la quarantaine minimale pour les coronavirus positifs est de 10 jours. Mais jusqu’à ce que les tests négatifs soient répétés et que le staff médical donne le feu vert, LeBron ne pourra pas retourner auprès de ses coéquipiers. En tout, la star, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, a disputé 11 matchs cette saison, les mêmes qu’il a ratés. Et un autre fait froid : au cours de ses 15 premières saisons, LeBron a raté un total de 71 matchs. Dans les quatre derniers, tous chez les Lakers, il en compte encore 71. Et en ajoutant, bien sûr.

Les Lakers vont devoir apprendre à survivre sans LeBron, quelque chose de très compliqué et qu’ils n’ont pas réussi ces dernières saisons. Le record de 2018-19 sans LeBron était de 9-18; 2-2 dans le second, le ring, celui qui s’est le moins blessé avec un résultat final qui parle de lui-même. 12-15 dans le passé et 4-7, pour l’instant, dans le présent. Au total, 27-42, 39,1% de victoires sans El Rey et sa silhouette allongée. Et la nouvelle décharge, qui durera quelques jours, a eu son premier examen à Sacramento. Celui que les Lakers ont approuvé, oui. Mais avec sa tête sur une idée qui flotte très clairement au-dessus de la franchise en général et de l’alignement et des fans en particulier : s’ils sont tous en bonne santé, les Lakers pourraient envisager quelque chose cette saison. Peut-être pas le ring, mais cela dissipe les doutes sur quelle équipe ils sont et, surtout, quelle équipe ils peuvent devenir. Le problème est : est-ce que tout le monde sera en bonne santé à un moment donné ?

Contre les Kings, vous ne pouvez pas tirer beaucoup de conclusions, mais les Angelenos ont bien joué : intensité et désir (des choses qui n’ont pas été vues dans autant de matchs qu’il devrait l’être) et très bonne défense, surtout dans la deuxième partie. Mais ce qui est le plus indigne de ce match, c’est de penser comment les Lakers pourraient perdre face aux Kings dans le (encore) Staples Center, avec des avantages à deux chiffres au dernier quart et face à un rival qui n’avait pas Richaun Holmes (27 points et 9 rebonds avec 12 tirs sur 13 depuis le terrain aujourd’hui contre les Angels). Ça oui, C’est une victoire qui donne de l’air à Frank Vogel (tout ce qui vient de bon lui donnera des vies supplémentaires), même si c’est avec un rival qui est en pleine reconstruction (pour la énième fois) et qui a vu Luke Walton se dire au revoir et Alvin Gentry atteint un banc qui semble maudit depuis 2006. Quand, avec Rick Adelmant, ils se sont lancés dans les playoffs pour la dernière fois. 15 ans déjà. Une crise gargantuesque, sans aucun doute.

Les Lakers, de leur côté, se sont produits plus ou moins régulièrement. 23 points, 5 rebonds et 6 passes décisives de Russell Westbrook, qui a de bonnes performances et a joué un bon match malgré le fait qu’il n’ajoute pas autant de statistiques. Minutes tout à fait acceptables pour Anthony Davis (25 + 7 + 3 + 2 + 2), presque brillantes pour Malik Monk (22 + 4 + 4)… Il y avait aussi l’apport déjà typique de Carmelo Anthony (14 points), et 9 points en trois triples de Wayne Ellington, en plus d’un beau match de Dwight Howard (12 + 13, avec 2 interceptions et 2 contres). Cependant, il y a encore des problèmes dans la rotation, Rajon Rondo continue d’être ostracisé (moins de 9 minutes bien utilisées : 4 + 6 + 1), Kent Bazemore participe à peine (2h29 pour lui) et le plus gros problème, à part celui de LeBron la victime est Talen Horton-Tucker. Un joueur extrêmement prometteur qui tombe pour rien et de plus en plus de rumeurs de transferts. Contre les Kings, 4 points et -10 avec lui sur le terrain, en seulement 16 minutes. Très peu de chose pour un attaquant d’à peine 21 ans qui assume beaucoup, montre peu d’effort défensif, est peu sûr avec le ballon dans les mains et ne marque pas les triples lâchés (et ceux qui n’en font pas). Là, les Lakers ont un problème. Eh bien, ils en ont beaucoup. Mais pour n’en citer qu’un de plus.