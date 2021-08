Les Lakers-Nets sont le match des finales NBA dont le monde a besoin

Il y avait quelque chose de bien à voir de nouvelles équipes et de jeunes stars concourir profondément dans les séries éliminatoires de la NBA la saison dernière. Trae Young a marqué sa célébrité en menant ses Atlanta Hawks aux finales de la Conférence Est, Chris Paul et Devin Booker ont ressuscité les Phoenix Suns pour diriger la franchise vers les finales de la NBA pour la première fois depuis 1993, et Giannis Antetokounmpo a propulsé les Milwaukee Bucks à leur premier championnat depuis 1971 tout en rappelant au monde qu’il pourrait bien être le meilleur joueur vivant.

Même si c’était amusant de célébrer de nouveaux visages, la plus grande histoire des séries éliminatoires était toujours les blessures. Voici une courte liste des joueurs qui ont raté tous ou la plupart de plusieurs matchs en raison d’une blessure en séries éliminatoires : Anthony Davis, Kawhi Leonard, James Harden, Kyrie Irving, CP3 et Mike Conley. Cela n’inclut pas Joel Embiid, qui a joué sur un ménisque déchiré, les lésions nerveuses de Luka Doncic ou les chevilles de LeBron James et Donovan Mitchell.

Une nouvelle saison approche à grands pas avec le repêchage derrière nous et chaque joueur autonome majeur signé. La soirée d’ouverture comportera deux matchs le 19 octobre : les Lakers contre les Warriors et les Nets contre les Bucks. À mesure que la saison 2021-2022 se rapproche, la fin des séries éliminatoires de l’année dernière se sent de plus en plus liée aux circonstances uniques de la saison.

Si nous n’obtenons pas de match Lakers contre Nets lors de la finale de la NBA 2022, cela va ressembler à un énorme bouleversement.

Les Nets sont le favori des poids lourds en début de saison

Avant l’ouverture des camps d’entraînement, Brooklyn s’est déjà imposé comme le favori pour être la meilleure équipe de la NBA. Les cotes de championnat des Nets de +220 sont les meilleures de toutes les équipes, et ils devraient également remporter les matchs de la saison la plus régulière avec un total de victoires fixé à 55,5.

Nous n’avons jamais vu les Nets pleinement déchaînés la saison dernière. L’équipe a échangé contre James Harden quelques semaines après le début de la saison, ce qui signifie qu’il n’a jamais participé à un camp d’entraînement complet avec l’équipe et a eu un temps d’entraînement limité pendant un calendrier condensé par la pandémie. Harden s’est blessé dans la première minute du premier match du deuxième tour de Brooklyn contre les Bucks, et lorsqu’il est revenu dans le cinquième match, il n’avait clairement pas la même explosivité.

Kyrie Irving a également chuté en séries éliminatoires contre les Bucks, souffrant d’une blessure à la jambe lors du match 4 qui l’a tenu à l’écart pour le reste des séries éliminatoires. Irving est la troisième option la plus surqualifiée de la ligue, et il sera encore plus dangereux avec deux superstars qui détourneront l’attention défensive de lui.

Ensuite, il y a Kevin Durant. KD a été incroyable en séries éliminatoires et aurait pu propulser les Nets vers un championnat si son pied n’était pas sur la ligne des trois points dans les derniers instants du match 6 contre les Bucks. Giannis l’a appelé le meilleur joueur du monde, et cela ressemble à une opinion majoritaire à ce stade. Depuis cette série, Durant a voulu que l’équipe des États-Unis remporte une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo et avait l’air complètement imparable en tant que buteur.

Les filets ont aussi de la profondeur. Joe Harris, Blake Griffin et Bruce Brown forment un solide trio d’acteurs autour des stars qui apportent chacun quelque chose de différent à la table. Les ajouts d’intersaison Jevon Carter et James Johnson devraient renforcer la défense. Il y a aussi de jeunes talents sur la liste avec Nicolas Claxton et le choix de première ronde Cameron Thomas, qui a été excellent en Summer League.

Les Nets sont arrivés à quelques centimètres des finales de conférence l’année dernière, même avec une de leurs superstars absente et une autre sérieusement entravée par une blessure. Le reste de la ligue doit prier pour que cela se reproduise.

Qui va battre les Lakers à l’Ouest ?

Les Lakers ont été l’équipe la plus active cette intersaison après une défaite au premier tour contre les Phoenix Suns. LA a totalement remodelé sa liste en commençant par son commerce audacieux pour Russell Westbrook. L’arrivée de Westbrook apporte des problèmes d’espacement évidents dans le demi-terrain, mais il donne aux Lakers un autre gestionnaire de balle pour soulager LeBron James et un coup de pouce supplémentaire en transition.

Les mouvements des Lakers après le commerce de Westbrook sont presque aussi choquants. LA a empilé la liste avec des tireurs d’ailes et des défenseurs: Malik Monk, Kendrick Nunn, Kent Bazemore, Wayne Ellington, Trevor Ariza et Carmelo Anthony sont tous nouveaux dans l’équipe. Dwight Howard est également de retour pour une troisième remise des gaz à Los Angeles. Talen Horton-Tucker a été re-signé. Les Lakers savent qu’ils ont LeBron, Anthony Davis et Westbrook comme piliers du moment. Les deux autres joueurs de ces alignements de clôture seront déterminés par les matchs et qui a la main chaude.

Les Lakers ont la deuxième meilleure cote de championnat de la ligue à +350. La prochaine équipe la plus proche de l’Ouest est les Warriors à +900.

Tout le monde peut deviner qui sera le plus grand challenger des Lakers dans l’Ouest. Le statut de Kawhi Leonard pour la saison est inconnu après avoir subi un ACL partiellement déchiré en séries éliminatoires. Jamal Murray pourrait ne pas être prêt à partir avant la fin de la saison après sa propre déchirure du LCA. Ces deux blessures semblent mettre les Clippers et les Nuggets hors de combat avant même le début de la saison.

Les Phoenix Suns pourraient être le choix le plus probable pour devenir le plus grand challenger des Lakers. Devin Booker, Deandre Ayton, Mikal Bridges et Cam Johnson sont tous de jeunes joueurs qui devraient continuer à s’améliorer. Chris Paul aura un an de plus, mais il est facile de croire aux Suns après ce qu’ils ont montré lors des séries éliminatoires de l’an dernier. L’Utah Jazz, qui avait le meilleur bilan en basket-ball l’an dernier, pourrait également être une force en séries éliminatoires si Mike Conley et Donovan Mitchell peuvent rester en bonne santé. Les Warriors n’ont même pas participé aux séries éliminatoires l’année dernière, mais finiront par récupérer Klay Thompson après avoir raté deux saisons consécutives en raison d’une blessure.

Quelqu’un émergera en Occident comme un challenger majeur de LA. Mais pour l’instant, les Lakers semblent être les favoris de la conférence pour la saison.

Un affrontement Lakers-Nets en finale de la NBA pourrait avoir des étoiles sur des étoiles sur des étoiles

LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony et Dwight Howard ont 52 apparitions All-Star entre eux pour les Lakers.

Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving et Blake Griffin ont 33 apparitions All-Star entre eux pour les Nets.

Seul Davis sera encore dans la vingtaine au moment des séries éliminatoires, mais le talent et l’expérience des vétérans dans ce match seraient hors des charts. Ces deux équipes considéreront leur saison comme un échec si elles ne remportent pas le championnat.

Bien sûr, une finale Nets-Lakers n’est pas une chose sûre

Alors que les deux équipes semblent empilés au début de la saison, chacune des stars est à un moment de sa carrière où les blessures doivent être une préoccupation majeure.

Davis a une longue histoire de blessures et les Lakers ne peuvent pas se permettre de le manquer en séries éliminatoires. James sera en année 19 alors qu’il aura 37 ans, et il vient de s’être blessé à la cheville l’année dernière. Harden, Irving et Durant présentent également des risques de blessures. Nous avons vu ce qui pourrait arriver à la super-équipe des Nets lorsque les blessures se sont accumulées l’année dernière.

Voici un autre problème : le reste des meilleurs prétendants est vraiment bon ! Les Bucks viennent de faire leurs preuves sur la plus grande scène et pourraient facilement se répéter en tant que champions. Il est possible que les Suns continuent de s’améliorer étant donné la jeunesse de l’équipe en dehors du CP3. Les Warriors et le Jazz entreront dans la saison en pensant qu’ils ont également un coup légitime dans l’Ouest.

Deux mois avant le début de la saison, rien de moins qu’une finale Nets-Lakers semble être une surprise. Quel match ce serait.