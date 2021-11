Les Lakers n’ont rien fait pour empêcher Alex Caruso de partir

Les choses ne vont pas bien pour les Lakers. Beaucoup de défaites, beaucoup de doutes avec le pari fait (presque tout ou rien) de Russell Westbrook… et beaucoup de blessures, un problème majeur pour une équipe presque totalement réformée par rapport à la saison dernière. LeBron James est toujours debout et Ariza, Horton-Tucker, Nunn n’ont même pas fait leurs débuts… À LA, il y a des inquiétudes concernant l’ajustement de LeBron et Anthony Davis avec Westbrook, la capacité de rester en bonne santé d’une équipe très vétéran et la défense. La marque de fabrique de l’équipe au cours des deux dernières saisons, et l’une des grandes clés du ring 2020, est maintenant fortement remise en question car, fondamentalement, les Lakers ont largué la quasi-totalité de leurs spécialistes de la rotation extérieure: c’était d’abord Danny Green puis Kentavious Caldwell-Pope, Wesley Matthews… et Alex Caruso.

Caruso est passé d’une sensation sur Internet et d’un générateur de mèmes à un grand favori des fans des Lakers et, surtout, un joueur clé qui a commencé le match 6 de la finale 2020, lorsque l’équipe de Frank Vogel a condamné le ring contre le Miami Heat. Caruso est passé de ne pas être repêché en 2016 à passer par la G League avec l’équipe affiliée du Thunder et de là à arriver, en 2017, autour des Lakers. Plus la G League, un contrat Two Way… et enfin un contrat de 5,5 millions de dollars sur deux ans, signé à l’été 2019. Caruso, qui Il était dans presque tous les quintettes les plus productifs des Lakers sur le terrain, est devenu joueur autonome à la fin de la saison dernière. Et il a signé avec les Chicago Bulls pour quatre ans et 37 millions de dollars. Rob Pelinka, le patron des sports des Lakers, a assuré qu’ils avaient tout fait pour le retenir (« on voulait qu’il continue mais il préférait chercher autre chose ») mais d’après l’environnement du joueur on disait qu’il aurait continué dans le Lakers pour lui, l’argent que les Bulls lui ont donné… ou moins. Un coup dur pour les fans de Los Angeles, qui ne cessent de se souvenir de lui. Et plus encore maintenant que l’équipe marche avec un pas très irrégulier et avec de nombreux problèmes en défense.

Caruso, quant à lui, joue des minutes importantes pour les Bulls. Son contrat est de 8,6, 9, 9,4 et 9,8 millions pour chacune des quatre saisons. Un montant qui aurait déclenché les comptes des Lakers : de 156,2 millions et 43,7 en taxe de luxe à plus de 233 millions au total. Mais beaucoup pensent qu’il fallait investir pour retenir Caruso… ou répartir la dépense d’une autre manière. Parce qu’il était un joueur très important, ainsi que très aimé, et parce que son contrat aurait été un bon atout sur le marché, ce qui manque à une équipe avec trois salaires bestiaux (LeBron, Davis, Westbrook) et trop de minimum contrats.

La douleur est encore plus grande parmi les fans des Lakers après avoir entendu Caruso expliquer la situation sur le podcast de JJ Redick, The Old Man And the Three. les Lakers n’ont pas fait le minimum d’efforts pour continuer à compter sur lui, et ont choisi de partir: « L’agence libre est arrivée et je ne savais pas ce qui allait se passer. Il n’a pas beaucoup entendu parler de personne, pas même des Lakers. Alors ils m’ont appelé et m’ont fait leur offre. C’étaient des chiffres que je ne pouvais pas accepter car les autres équipes allaient m’en donner beaucoup plus. Il avait parlé à des gens de niveau intermédiaire, de gagner 40 millions pendant quatre ans. Personne n’est arrivé, mais des offres sont arrivées. Mon agent m’a dit que Chicago était très intéressé. Je pensais qu’avec la signature de Lonzo Ball cette option serait fermée mais ce n’était pas comme ça. Arturas Karnisovas et Billy Donovan m’ont appelé pour me dire qu’ils voulaient que j’y aille, le rôle qu’ils imaginaient pour moi… J’ai adoré, car ils ont parlé de ce que je peux faire, du joueur que je peux être. Ils ont fait leur offre J’ai de nouveau parlé aux Lakers et leur ai dit s’ils pouvaient égaler et ils ont dit non. Je leur ai dit s’ils pouvaient se rapprocher même si le montant final était inférieur et ils ont dit non. Alors j’ai réalisé que je devais y aller, j’ai choisi Chicago et j’ai commencé une nouvelle étape. Je pense que j’ai pris une excellente décision ».

À un moment donné de l’entretien, Redick dit à Caruso de cligner des yeux si l’offre des Lakers était inférieure au chiffre qu’il a dit, 15 millions pour deux ans, et deux fois si elle était supérieure. Et Caruso cligna des yeux une fois, alors l’offre des Lakers était vraiment basse, quelque chose que leur masse sociale n’assimile toujours pas… et il faudra du temps pour l’oublier.