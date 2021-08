Les Lakers offrent Kobe Bryant Merch aux bébés nés le jour de son anniversaire ⋆ 10z viral

Kobe Bryant est resté dans les mémoires et a manqué un peu plus cette semaine.

]]>

Écrasez votre repêchage 2021 avec le kit de repêchage Awesemo. Bénéficiez de 33% de réduction aujourd’hui avec le code promo EVERYDOWNBACK.

Lundi marquait le 43e anniversaire de « The Mamba ». Et hier, nous avons tous célébré le « jour de Kobe » le 24/08 (parce que Bryant portait à la fois le n°8 et le n°24 au cours de sa riche carrière).

Lundi, les Lakers de Los Angeles ont fait des choses plutôt cool pour un groupe de nouveau-nés de la région qui partageront désormais le même anniversaire que Kobe Bryant.

Les Lakers ont envoyé des sacs cadeaux aux familles qui célébraient la naissance d’un enfant, qui comprenaient des maillots de joueur de Kobe, des bonnets et plus de produits dérivés.

]]>

Obtenez un dépôt instantané de 100 % jusqu’à 100 $

“Bienvenue dans le monde! En ce jour spécial, nous voulons honorer Kobe Bryant et vous célébrer. Kobe aimait sa famille, et donc ce jour de Kobe, nous vous offrons, à vous et à votre famille, trois chemises Mamba : deux pour vos proches et une pour que vous deveniez un jour », lit-on dans la note présentée aux familles. « La famille des Lakers est pour la vie. »

Tendance de l’action secondaire

La veuve de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, était clairement une fan du geste et a publié sa propre opinion sur la décision cool des Lakers pour les nouveau-nés de LA cette semaine.

“@kobebryant day #MambaDay 8•24 @lakers 💜💛 @uclamch”, a-t-elle écrit sur Instagram.

Kobe Bryant est parti bien trop tôt, mais il ne sera jamais oublié.

Ce serait plutôt cool si les Lakers maintenaient cette tradition chaque année le jour de l’anniversaire de Kobe.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source