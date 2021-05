Les Lakers ont battu les Suns avec un monstrueux Davis

Les Lakers avaient besoin de cette victoire. Et bien après les deux défaites de suite contre les Portland Trail Blazers et les Los Angeles Clippers. Ils ont battu Phoenix Suns (123-110), une des noix de coco cette saison de la Conférence Ouest (deuxième et déjà classée pour les playoffs), un match qui est devenu excessivement compliqué au quatrième quart après y être entré avec un avantage de +21 (98-77). S’échapper du jeu est toujours une possibilité réelle: Ils sont à une victoire de Portland avec quatre matchs à jouer pour chacune des deux franchises.

Et le calendrier est le suivant. Les Angelenos visitent New York pour affronter les Knicks et Houston, et accueillent l’Indiana. Ils ferment le cours contre les pélicans de la Nouvelle-Orléans. De leur côté, les Blazers rencontrent les Rockets chez eux et se rendent en Utah et à Phoenix. Ils diront au revoir à la saison régulière à Denver. Faites du jeu.

Davis monstrueux

Les Lakers ont gagné en tempérant les nerfs dans les cinq dernières minutes et sans LeBron James un jour de plus: c’est le quatrième match consécutif qu’il a perdu et sa cheville n’a toujours pas l’air bien. Ils ont gagné avec Marc Gasol sur le court pour résoudre le désordre, remplaçant un André Drummond désastreux en attaque et en défense, et avec Caruso comme maître de cérémonie. Et, surtout, avec un énorme Anthony Davis. L’attaquant de puissance a joué son meilleur match de la saison. A eu 42 points, 12 rebonds, 3 interceptions et 3 blocs et il a donné beaucoup de frayeurs: il a été blessé par son jumeau et s’est envolé à plusieurs reprises. Chaque fois qu’il roulait sur le terrain, les fans d’Angelenos retenaient leur souffle.

Action de fête

L’équipe de Frank Vogel a tiré. Plein de besoin. Le premier trimestre s’est clôturé avec un +11 (30-19) qui annonçait une bonne journée à Staples. De plus, il a grandi au fil des minutes. Tout semblait fini avec l’arrivée des 12 dernières minutes malgré la pression de Devin Booker (21 points) et Cameron Payne (24). Cependant, les Suns se sont ralliés au rythme de Chris Paul (13 points et 10 passes) pour obtenir 7 à 4 minutes de la fin. De bonnes actions défensives, comme celle de Caruso sur Ayton, évitant le compagnon du pivot, et 5 points d’affilée de Davis (une belle ruelle à refermer après une triangulation Marc-Caruso-him) ont laissé la victoire à Los Angeles.