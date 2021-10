Les Lakers ont battu un bon Ricky Rubio pour battre les Cavs

Nuit ronde pour Les Lakers de Los Angeles le dernier jour de la NBA. La franchise Angelina a réussi à s’imposer lors de sa sixième rencontre de la saison régulière, se remettant de son mauvais départ avec une fiche de 3-3. L’équipe dirigée par Frank Vogel a célébré le retour de James Lebron après une blessure avec une victoire sur Les Cavaliers de Cleveland par 101-113.

LeBron lui-même a été le MVP de la réunion. « El Rey », qui a également été le « laker » avec le plus de minutes sur le terrain (37 et 57 secondes), a mis fin à la confrontation contre son ancienne équipe en réalisant une performance de 26 points, trois rebonds, huit passes décisives, trois interceptions. et un contre, même s’il a été très erratique dans les triples (1-10 aux tirs, 10% T3).

Il convient de souligner une fois de plus la contribution de Carmelo Anthony en tant que sixième homme. Le joueur vétéran a été superbe ce soir, marquant un total de 24 points sur 9-12 aux tirs sur le terrain (75% TC) et 6-8 sur les triples (75% T3). Russell Westbrook, bon niveau en tant qu’écuyer de LeBron atteignant 19 points, six rebonds et cinq passes décisives.

À l’occasion du 18e anniversaire de leurs débuts dans la NBA, Bron et Melo ont livré la marchandise. #LakersWin pic.twitter.com/mmNJsZEqCo – Los Angeles Lakers (@Lakers) 30 octobre 2021

Du côté de Cleveland, le bon jeu de Ricky Rubio a peu servi. L’Espagnol a contribué 18 points, six rebonds, quatre passes décisives et trois interceptions sur le banc. Dans le cinq de départ, soulignons un Evan Mobley qui s’est imposé comme la recrue qui a le mieux commencé la saison (23 points et six rebonds contre les Lakers), et Darius Garland avec 18 points et 11 passes décisives.

Un calendrier compliqué

Il semble que les Lakers de Los Angeles aient réussi à se réveiller au bon moment. La franchise Angelina a un calendrier dans lequel elle devra jouer contre les Rockets, les Spurs, les Bulls, les Bucks et les Celtics. Les trois derniers matchs seront les plus importants pour confirmer pleinement les bons sentiments.