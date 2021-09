Les Lakers ont déjà Anthony Davis, mais pas le régulier

in

L’un des principaux candidats pour obtenir le ring de la saison 2021/22 en NBA est Les Lakers de Los Angeles. Vainqueurs du titre en 2020, les Angelenos ont passé un été à essayer d’ajouter de l’expérience et du talent, et ils ont réussi. Cette liste de Los Angeles s’est agrandie dans de nombreuses facettes du jeu et l’objectif n’est autre que de régner en maître dans la ligue.

Cependant, malgré le fait qu’une grande partie des responsabilités incombera au rôle qui peut être joué James Lebron en tant que leader incontesté de cette équipe ou ce que le nouveau venu peut apporter Russell Westbrook, Ce qui est clair, c’est que l’une des épées principales de l’entité californienne est Anthony Davis.

L’un des meilleurs centres de la ligue, un joueur différentiel avec un talent unique qui doit faire plusieurs pas en avant dans la saison pour pouvoir laisser derrière lui les fantômes des blessures et continuer à grandir dans le Centre Staples.

Quelle facette devriez-vous améliorer?

Comme nous l’avons déjà mentionné, la qualité et le talent d’AD sont incontestables. Son niveau lorsqu’il a le ballon en sa possession et commence à marquer est brutal, mais le domaine qu’il doit améliorer est la régularité.

Être l’un des meilleurs centres de la ligue, c’est bien, mais prolonger cette condition pendant la plupart des matchs est une obligation que le joueur doit assumer afin de s’établir dans l’élite de la ligue de manière stable et non temporaire. Sera-ce la saison où Anthony Davis fera ce pas en avant dans l’intérêt des Lakers de Los Angeles ?