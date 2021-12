Les Lakers ont du mal. Cela n’a pas dû être de cette façon.

Avec près de la moitié de la saison déjà derrière eux, les Lakers n’ont toujours pas compris comment être une équipe de LeBron James. C’est la chose la plus maudite ; aucune superstar de la ligue n’a un plan gagnant plus clair et plus défini que LeBron, et pourtant, près de deux décennies de précédent n’ont pas empêché les Lakers de construire et de diriger le genre d’équipe qui travaille constamment contre ses propres intérêts.

Cela était pleinement exposé dans la vitrine du jour de Noël des Lakers – un jeu de déclaration qui aurait été sapé de ses enjeux par le fait que les Nets en visite avaient sept joueurs (dont Kevin Durant et Kyrie Irving) en raison des protocoles COVID, et un autre joueur clé (Joe Harris) blessé. Même une équipe des Lakers travaillant sans Anthony Davis avait un avantage situationnel décisif, et pourtant a réussi à perdre de toute façon pour abandonner son cinquième match consécutif. Une lecture généreuse soulignerait le fait que les Lakers sont revenus de 23 au quatrième quart pour égaliser dans la dernière minute. Une lecture plus honnête soulignerait le fait qu’ils étaient en baisse de 23 au quatrième trimestre pour commencer, étant cirés non seulement par James Harden, mais Patty Mills et, à l’occasion, des gens comme Bruce Brown et DeAndre ‘Bembry.

Comme cela a souvent été le cas ces derniers temps, le plus grand acte d’accusation est venu de la pièce spectaculaire de LeBron. James a perdu 39 points contre les Nets sur seulement 25 tirs. Il a marqué 36 lors du match précédent, 34 lors du match précédent et 31 lors du match précédent. Tous étaient des pertes pour les Lakers. « Je me donne un coup de pied dans la tête parce qu’il fait un effort incroyable », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim David Fizdale aux journalistes après le match. Et pourtant, aucune équipe pour laquelle James a joué n’a jamais été dépassée par autant de points (76) sur une séquence de cinq matchs, selon ESPN Stats and Info.

Accomplir si peu n’a pas empêché les Lakers d’en révéler beaucoup. LeBron est devenu une sorte de centre provisoire en l’absence d’AD, et samedi a joué en position assez souvent pour que les Lakers retirent complètement Dwight Howard – leur seul gros en bonne santé et digne d’une rotation – du mélange. C’était un jeu ciblé pour affronter un adversaire plus petit et plus axé sur le périmètre, et LeBron a acheté avec enthousiasme en coupant et en roulant jusqu’à la jante beaucoup plus souvent qu’il ne le ferait habituellement. Ce n’était pas assez. Une équipe qui a mené son intersaison dans un long zag provocant joue maintenant à travers les conséquences, à savoir que peu importe les efforts de LeBron, son équipe n’est pas conçue pour s’adapter avec lui.

Historiquement, le grand luxe d’avoir James dans votre équipe était la liberté qu’il accordait à l’ajustement. Qu’il ait les compétences et la taille pour marquer sur presque tout le monde rend toutes sortes de choses possibles, et qu’il diagnostique (et résout) les défenses plus rapidement que n’importe quel joueur de l’histoire de la NBA transforme à peu près toutes les équipes pour lesquelles il joue en un concurrent instantané. Ce groupe se sent clairement comme une exception. Tout ce qu’une équipe avec LeBron James dans son alignement doit faire pour être viable en séries éliminatoires est d’aligner le genre d’alignement suffisamment polyvalent pour profiter des opportunités qu’il crée. Ainsi, naturellement, les Lakers ont échangé contre l’un des joueurs les plus rigides et les plus exigeants sur le plan stylistique de la ligue en juillet.

Russell Westbrook, malgré toutes ses réalisations, s’oppose presque directement à ce qu’une équipe LeBron pourrait et devrait être. La raison pour laquelle James doit si souvent remplacer les grands plus traditionnels des Lakers est que Westbrook est lui-même presque fonctionnellement un grand – ou du moins ses adversaires le traitent comme tel. Brooklyn l’a trompé et s’est éloigné de lui pour renforcer sa défense chaque fois que cela était nécessaire. Certaines autres équipes vont jusqu’à garder Westbrook avec un centre pur et simple. Pourtant, en raison de son talent et de son pedigree, Westbrook a toujours le cachet pour contrôler le ballon et dicter le cap, se prémunissant contre les options d’élargissement qui devraient être disponibles pour les Lakers via James. Nous pouvons le voir plus clairement dans ce que deviennent les acteurs de soutien lorsque LeBron et Russ partagent la parole. Ce qui sépare James des autres superstars, même maintenant, c’est sa capacité à tirer parti de ses propres avantages pour en faire encore plus pour les autres. Dans le processus, il rend chaque acteur plus dangereux. Pourtant, partager la parole avec Westbrook – et toutes ses complications – réduit la capacité de LeBron à transformer la sienne en une prospérité plus large. Cela délègue l’offensive des Laker, la rendant soit comme Westbrook conduisant tête baissée vers la jante, soit mettant LeBron en place pour qu’il travaille contre une défense qui, en grande partie à cause du cavalier peu fiable de Westbrook, peut facilement s’incliner contre lui. La plupart des autres Lakers finissent par rester les bras croisés, marginalisés.

Certains de ces «autres Lakers» remplacent des difficultés pour des acteurs déjà limités, ce qui aggrave le problème. Mais ce n’est pas une coïncidence si les Lakers ont effectué la majeure partie de leur grande course à égalité contre les Nets sans Westbrook au sol. Ce n’est pas non plus une coïncidence s’il a été ramené dans le jeu de toute façon, juste à temps pour manquer une occasion de donner un coup de pied à James sur ce qui serait un échec crucial, et d’ignorer Patty Mills à l’autre bout alors qu’il prenait un open 3 points du corner pour reprendre l’avantage. Les Lakers ont tellement de problèmes à ce stade qu’il peut parfois sembler réducteur de s’attarder trop longtemps sur l’un d’entre eux. Pourtant, lorsqu’une équipe avec plusieurs MVP se classe 20e en attaque sur demi-terrain et tellement plus élevée en frustration des yeux latéraux, s’élargir dans trop de nuances risque de passer à côté de l’essentiel :

Cela ne devait pas être si difficile.