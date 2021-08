Les Lakers ont utilisé le libre arbitre pour devenir la plus ancienne équipe

La décision de Los Angeles d’échanger contre Russell Westbrook a aidé à rassembler les trois grands de l’équipe, mais a également fait vieillir les Lakers. L’esprit incroyablement vieux.

Dans l’état actuel des choses, la liste des Lakers signée a un âge moyen de 32,4 ans après la signature de Carmelo Anthony et Malik Monks, ce qui en fait non seulement la plus ancienne de la ligue – mais l’une des plus anciennes de tous les temps. Cela pourrait baisser un peu plus, si l’agent libre restreint Talen Horton-Tucker resignait avec l’équipe, ils auraient toujours un âge moyen de 31,4 ans, plus vieux que les Spurs 2015-16, qui avaient Tim Duncan, Manu Ginobili et Andre Miller, tous nés dans les années 1970.

Cela fait des Lakers l’équipe centrale des enfants des années 80, et j’adore ça. L’élément le plus étonnant de cette ancienne situation d’équipe est peut-être que les Lakers n’ont pas un seul joueur dans leur alignement qui a été repêché au premier tour par l’organisation. De nombreux jeunes joueurs ont été abandonnés pour acquérir Anthony Davis, puis davantage avec Westbrook – ce qui a conduit à ce mouvement des personnes âgées.

Maintenant, si nous comparons à la saison dernière, il y avait six équipes (Spurs, Pelicans, Timberwolves, Thunder, Knicks et Pistons) la saison dernière avec un âge moyen de moins de 24 ans, ce qui signifie que les Lakers ont presque une décennie de plus.

Bien sûr, cela n’indique pas que l’équipe échouera, c’est juste vraiment sauvage. Les 96-97 Bulls étaient DÉFINITIVEMENT une vieille équipe, tout bien considéré. Non seulement ils avaient Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, tous dans les années 30, mais ils avaient 43 ANS ROBERT PARISH SUR LA LISTE. Ces Bulls avaient un âge moyen d’équipe de 30,06 ans, encore beaucoup plus jeune que les futurs Lakers, grâce à leurs joueurs en rotation et à leur banc profond.

Donc, si vous cherchez une équipe pour vous enraciner dans la NBA en 2021-2022 et que vous êtes un vieux qui est amer à propos du processus de vieillissement, alors vous voudrez peut-être envisager de regarder les Lakers. Ils pourraient simplement vous faire sentir jeune, ou au moins vous faire croire que les personnes âgées peuvent tout faire. Bien que spectaculairement en forme, les vieux d’élite.