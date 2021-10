Les Lakers ont vu l’inconvénient de l’échange de Russell Westbrook contre les Warriors

Ce n’est que le jeu 1, après tout. Aucun défaut n’est fatal après une seule partie. C’est toujours une très bonne équipe avec LeBron James et Anthony Davis qui jouent déjà bien. C’est un grand signe.

Il y a deux choses que l’équipe doit faire, cependant. Soyez en bonne santé et mettez Westbrook à l’aise.

Ce dernier sera la chose la plus facile. Mettre Westbrook à l’aise vient en le jouant un peu différemment. Il faudra peut-être lui mettre un peu plus le ballon dans ses endroits les plus confortables ou le faire courir là-bas avec l’unité de banc où il y a plus de tirs.

Cela signifie presque certainement ne pas le jouer avec Rondo – les deux n’ont joué que sept minutes ensemble, selon l’outil de statistiques de NBA.com, et ils ont été assez désastreux.

La partie pour être en bonne santé est importante, cependant. Il manque aux Lakers Talen Horton-Tucker, Trevor Ariza, Kendrick Nunn et Wayne Ellington – tous des gars qui devaient être des joueurs de rotation clés pour eux.

Quand ils seront de retour, les Lakers seront un peu mieux. Ils n’ont qu’à espérer que ce sera le plus tôt possible. Et c’est toujours difficile à dire.