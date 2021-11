Les Lakers perdent à Boston malgré le retour de Lebron James

20/11/2021 à 05:53 CET

Le « Roi » de Los Angeles est de retour, James Lebron, mais sa présence n’a pu empêcher une nouvelle défaite de la Lakers, le troisième d’affilée et le neuvième de la saison, pour 130-108 avant certains Celtics de Boston dans lequel l’attaquant Jayson Tatum s’est démarqué avec un double-double de 37 points et 11 rebonds.

Tatum, qui a réalisé une solide performance dans les trois derniers quarts du match, était le meilleur buteur du match et a également distribué 2 passes décisives, 3 interceptions et un bloc.

Il n’a été approché que par le centre des Lakers, Anthony Davis, avec 31 points, 2 passes, 6 rebonds et 3 contres. Son coéquipier LeBron James a récolté 23 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions.

Chez les Celtics, ils se sont également démarqués Marcus Smart, avec 22 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, et l’ancien des Lakers Dennis Schroder, 21 points et 6 passes décisives.

Avec le retour de LeBron James, qui avait raté les huit derniers matchs des Lakers En raison d’une blessure abdominale, l’équipe de Los Angeles était confiante dans une victoire contre ses ennemis jurés et évitait sa troisième défaite consécutive.

Alors que, les Celtics, toujours privés de deux de leurs stars, Jaylen Brown et Robert Williams III, perdu mercredi à Atlanta face aux Hawks malgré la performance remarquable de Jayson Tatum, qui a terminé avec 34 points et neuf rebonds.

Pour les deux équipes, qui sont entrées dans le match de vendredi soir à la neuvième place des Conférences Est (Boston) et Ouest (Los Angeles), la victoire contre leurs rivaux historiques avait une double valeur.

Les Lakers ont commencé le match plus concentré que les Celtics grâce à un Anthony Davis qui a rapidement découvert les faiblesses défensives de l’équipe de Boston.

Le centre californien a marqué les six premiers points des Lakers et poussé son équipe à aller 7-13 dans les quatre premières minutes du match. L’équipe de Frank Vogel a gagné 12 points, 12-24, avec cinq minutes à jouer au premier quart.

Mais dans la dernière partie de la période, le meneur des Celtics est apparu, Marcus Smart et le gardien Josh Richardson quand Boston avait le plus besoin d’une pause. Les deux se sont occupés ajouter les 16 points que les Celtics ont marqués au cours des cinq dernières minutes du premier quart, ce qui a réduit l’avance des Lakers à huit points, 30-38.

Le quatrième s’est terminé avec Davis affichant 15 points à 11 de Smart et 9 de Richardson.

Mais au deuxième trimestre, Tatum et Schroder ont commencé à entrer en jeu plus. Tatum, qui n’avait marqué que 3 points dans les 12 premières minutes, a commencé la quatrième avec un triple tandis que Schroder, cinq points au premier quart, a marqué six autres points dans les trois premières minutes.

Les Lakers ont perdu de la vitesse et les Celtics étaient à trois points, 39-42 en l’absence de neuf minutes jusqu’à la pause. Tatum a saisi l’occasion et multiplié ses attaques sur le panier des Lakers.

Avec une entrée dans le panier avec 4,39 à gauche pour la pause, Tatum avancé aux Celtics par 49-48 bien que les Lakers, dirigés par Carl Anthony, James et Davis, aient réussi à terminer le deuxième quart-temps un point au-dessus, 60-61.

A la mi-temps, Davis avait déjà 18 points à 13 de James et seulement 3 de Russell Westbrook alors qu’il était chez les Celtics, Tatum menait avec 17 points contre 15 pour Schroder et 13 pour Smart.

Mais après la pause, le Les Celtics ont changé la donne grâce à une meilleure coordination défensive. Dès la sortie du terrain, Smart et Al Horford ont chacun marqué cinq points tandis que les Lakers se sont contentés de deux points de James.

La course 10-2 a mis le tableau de bord 70-63 pour les Celtics. L’avantage de Boston a continué d’augmenter au troisième trimestre. Chez les Lakers, Davis a gardé le type dans la période avec huit points mais ni James, qui en a marqué quatre, ni Westbrook, avec trois, n’ont pu améliorer la position des Lakers.

Au début du quatrième quart, Boston avait 11 points d’avance, 93-82.

Dans les 12 dernières minutes, les Celtics se sont limités à gérer l’avantage sur le tableau d’affichage sans que James et sa compagnie puissent approcher de façon convaincante celle de Boston.

En l’absence de 4,26 pour la fin du match, et lorsque le tableau de bord indiquait un 119-100 pour les locaux, Vogel a jeté l’éponge et a placé tous les remplaçants sur le terrain.

L’entraîneur des Celtics a fait de même, ce qui a permis au L’espagnol Juancho Hernangómez profite de 3,45 minutes sur la piste où l’attaquant madrilène a obtenu 2 rebonds et un vol.

À la fin, les Celtics ont gagné par 22 points, 130-108 dans un match où la chose la plus positive pour les Lakers était la récupération de James.