Les Lakers perdent Russell Westbrook

Le journaliste Shams Charania rapporte que la superstar des Los Angeles Lakers (Russell Westbrook) est entrée dans le protocole de santé et de sécurité afin qu’il rate les prochains matchs de l’équipe.

Westbrook devra être testé négatif 2 fois au cours des prochaines 24 heures pour reprendre le jeu le plus rapidement possible. Russell accompagnera ses compagnons : Avery Bradley, Dwight Howard, Talen Horton Tucker et Malik Monk qui sont de sortie pour des protocoles de santé.

Les Lakers ont actuellement 11 joueurs disponibles pour le match de demain contre les Minnesota Timberwolves, parmi lesquels Isaiah Thomas qui a signé pour 10 jours cet après-midi :

Lebron James Anthony Davis Kent Bazemore Rajon Rondo Austin Reaves Isaiah Thomas Jay Huff Chaundee Brown Jr Deandre Jordan Wayne Ellington Carmelo Anthony