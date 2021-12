Les Lakers peuvent-ils échanger Russell Westbrook?

Que le problème de Russell Westbrook allait apporter des maux de tête aux Lakers était quelque chose que même les Lakers savaient. Et pourtant, rien n’a été fait pour y remédier. Une fois que Westbrook est venu, nombre des déficiences qu’une base interrogée du point de vue historique, et accusée du point de vue hystérique, ont été mises en lumière. Ses statistiques toujours spectaculaires n’ont jamais fait partie d’une équipe gagnante : Westbrook prend beaucoup de temps avec le ballon et ne peut pas jouer sans, il a des problèmes défensifs notoires et son désir statistique détermine toujours le style de n’importe quelle équipe. C’est arrivé dans le Tonnerre, en trois années historiques post-Durant pleines de triples-doubles mais avec des défaites au premier tour; aussi dans les Rockets, où son association avec James Harden n’a pas fonctionné. Et tout ce qui était historique dans sa saison avec les Wizards Il s’est évaporé avec un nouvel adieu aux premiers changements.

Chez les Lakers, les choses ne sont pas différentes. Et que le meneur de jeu s’est remarquablement amélioré depuis le début du parcours marqué par le jeu typique dont il a toujours fait preuve. Moyenne 19,5 points, 7,7 rebonds et 8,4 passes décisives et a été l’un des joueurs les plus marquants de l’entité entre les blessures de ses coéquipiers et les absences de LeBron James. Les progrès sont perceptibles dans, par exemple, sa sélection de tir, et des données comme celle du mois de décembre où il tire avec 50 % en triple par 37 % de Stephen Curry, qui cherche désespérément un record qui ne tardera pas à à venir. Les Lakers ont de nombreux défauts, mais LeBron s’est amélioré lors des derniers matchs, la défense s’est installée légèrement et il a retrouvé une certaine régularité et vous voyez des pousses vertes dans une année qui, dans l’ensemble, est encore assez mauvaise pour une équipe qui prétend être candidate.

Cependant, les Lakers ne semblent pas particulièrement satisfaits de ce qu’ils voient et de la façon dont le meneur s’est adapté au jeu de LeBron. et un Anthony Davis particulièrement appauvri cette saison. Jake Fisher, un journaliste spécialisé dans l’actualité des Lakers et l’un des reporters qui, à l’heure actuelle, connaît le mieux les tenants et aboutissants de la franchise, a révélé des conversations internes pour déplacer Westbrook. Et aussi, bien sûr, l’insatisfaction de l’entité quant à la manière dont elle a eu à s’insérer dans le schéma de Frank Vogel, qui, avec un profil clairement défensif, n’a jamais demandé ni voulu une base de ces caractéristiques.

Dans un long article du Bleacher ReportFisher a évoqué certaines rumeurs de transfert et en particulier celle de Russell Westbrook. Le déménagement est plus qu’improbable, notamment en raison des 91 millions d’euros en deux saisons que le meneur doit toucher., mais certaines options pourraient être viables. Pour le moment, tout est basé sur de simples conversations que la franchise envisage, mais il y a plus d’une option : Ben Simmons a déjà sonné pour l’équipe de Los Angeles et, chez les Cavs, Kevin Love (qui a déjà joué un été pour les Lakers) et Ricky Rubio pourraient, dans un combo, égaler le salaire de Westbrook. Ça oui, Simmons est aussi peu attrayant pour les Lakers que Westbrook lui-mêmeAlors que dans les Cavs tout fonctionne très bien et il ne semble pas qu’ils vont le jouer. Au moins pour l’instant. Nous verrons comment les choses se déroulent, mais Westbrook commence à sonner pour un échange. Et oui, c’est difficile, hautement improbable, pratiquement impossible. Mais…