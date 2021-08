Les Lakers pourraient signer Rajon Rondo

in

L’équipe de Laquiers des anges favoris dans la signature Rondo Rajon après avoir acheté le Grizzly de Memphis dans la NBA.

Ancien Laker de Los Angeles, Rondo Rajon, il redeviendra violet et or. Après avoir été racheté par les Memphis Grizzlies, l’informateur du NBA Adrian Wojarowksi d’ESPN rapporte que Lakers ils sont l’équipe la plus susceptible de signer le vétéran de 15 ans.

Ici les données :

Rondo supprimera les dérogations lundi et sera probablement signé pour occuper la dernière place disponible sur la liste avec les Lakers, ont déclaré des sources à ESPN.

Rondo il a beaucoup rebondi dans la ligue au cours des 12 derniers mois. Après avoir remporté un titre avec le Lakers Sur la bulle en 2020, il a signé un contrat de 15 millions de dollars sur deux ans avec les Hawks d’Atlanta. De là, il a été échangé aux LA Clippers contre Lou Williams, deux choix de deuxième ronde et des considérations d’argent.

Après une performance décevante en séries éliminatoires 2021 avec les Clippers, Rondo il a été envoyé à Memphis avec Patrick Beverley et Daniel Oturu en échange d’Eric Bledsoe.