Les Lakers recrutent 4 anciens vétérans de la franchise en renfort

Les Lakers de Los Angeles Ils sont passés rapidement en agence libre pour s’emparer des services de quatre vétérans qui engraissent un effectif qui était pratiquement resté dans la case et avec très peu de marge salariale après la confirmation de l’embauche de Russell Westbrook il y a des jours. Ainsi, les Angelenos ont engagé quatre anciens franchisés expérimentés pour tenter de s’attaquer à un autre ring lors de la saison 2020/21. Ainsi, ils reviennent Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington et Kent Bazemore.

Dwight Howard vivra sa troisième étape dans l’équipe de Los Angeles à 35 ans, après l’échec avec Pau Gasol et Kobe Bryant au début de la dernière décennie et le succès d’il y a quelques saisons étant un élément clé de la réalisation du ring avec LeBron James et Anthony Davis en 2019. L’année dernière, il a mal joué pour les Philadelphia 76ers.

Ariza est un autre retour et a également réalisé un ring avec les Angels, étant une pièce fondamentale au niveau offensif et défensif lors du premier de Gasol-Bryant en 2009. Il revient maintenant à ses 36 ans en étant toujours une pièce convoitée dans la ligue. L’année dernière, il a récolté en moyenne 9,4 points et 3,8 rebonds avec le Miami Heat.

Dwight Howard, Wayne Ellington, Trevor Ariza, Kent Bazmore… Si les Lakers ne finissent pas par récupérer Dion Waiters, Kendall Marshall, Cedric Ceballos et Slava Medvedenko, je vais être déçu. https://t.co/J34ugdb0Ga – Alberto de Roa (@TikotDeRoa) 3 août 2021

Ellington et Bazemore

Les deux autres incorporations ont moins d’histoire dans l’équipe de Los Angeles. Bazemore a joué 23 matchs au cours de la saison 2013/14 avec les Lakers, bien que l’année dernière, il ait joué un rôle important dans les Golden State Warriors. Ellignton, quant à lui, a une moyenne de 38% sur 3 points dans sa carrière et de 42% au cours des 3 dernières saisons (2014/15 pour les Lakers).

Ces quatre joueurs rejoignent LeBron, Davis, Westbrook et Marc Gasol.