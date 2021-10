Les Lakers rejouent Bradley

Les Lakers ont un nouveau membre, ajouté quelques heures avant le début de la saison pour eux. Une vieille connaissance. Comme Dwight Howard, quelqu’un de l’équipe qui a remporté le dernier titre, dans la bulle 2020, et qui est maintenant en voie de récupération. Même momentanément. C’est Avery Bradley.

Shams Charania (.) a avancé la nouvelle. Le joueur a été réclamé des renonciations, le lieu -imaginaire- vers lequel se rendent les membres de la NBA vers lesquels ils sont virés.

Après l’avoir réclamé avant qu’il ne soit totalement libre, les Lakers reprennent le contrat qu’il avait précédemment signé. C’était une pièce à conviction 10, un contrat d’un an qui n’est pas entièrement garanti, avec les Golden State Warriors. Il était utilisé pour la pré-saison et maintenant, après avoir coupé un Joël Ayayi qui a suivi le même chemin en terminant chez les Wizards, Bradley revient grâce à ce parcours.

Cela peut être un moyen d’alléger les pertes en ce début de saison. Surtout celui de Talen Horton-Tucker, qui partage un poste avec lui. Trevor Ariza, un autre des grands vétérans de l’équipe, n’est pas là non plus. Ils sont tous les deux blessés pour les deux prochains mois. Il en coûterait aux Lakers 7 millions de dollars pour le retenir et terminer la saison lorsque ce contrat sera garanti.

Bradley, 30 ans, était avec les Rockets la saison dernière, où il a atterri après avoir été échangé par les Rockets dans le cadre de l’accord Victor Oladipo. A Houston, ils ne voulaient pas de lui et il a essayé avec les Warriors, où il n’a pas convaincu non plus.