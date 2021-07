Les Lakers résolvent leur plus gros problème avec un problème encore plus gros

L’un des avantages de constituer une équipe autour de LeBron James est la façon dont il voit à travers les possibilités apparemment infinies d’une possession et, en un instant, les priorise d’une manière qui gagne généralement. Et l’une des grandes curiosités de cette ère des Lakers – saison des championnats et tout – est la façon dont le front office a tiré parti de cette superpuissance en la contestant, en donnant la priorité à d’autres besoins d’une manière qui rend souvent la réalité de LeBron sur le terrain plus difficile. Il suffit de regarder ses meneurs. L’intérêt de faire venir Rajon Rondo n’était pas d’élever LeBron, mais de mettre de l’ordre lorsque la superstar s’asseyait. Qu’ils aient partagé la parole autant qu’ils l’ont fait lors des séries éliminatoires de 2020 était presque un coup de chance. L’objectif exprimé de négocier pour Dennis Schröder (et, dans une certaine mesure, de signer Montrezl Harrell) était également d’alléger le fardeau de LeBron, mais encore une fois en rendant l’équipe plus viable en son absence. Cela n’a pas fonctionné ; les Lakers ont perdu leurs minutes sans James au sol en saison régulière et les ont perdus par une marge encore plus large en séries éliminatoires.

Cette fois, ils sont allés grand, acceptant un commerce à succès jeudi pour débarquer l’ancien MVP Russell Westbrook. La conclusion de l’accord avec les Wizards (et l’équivalent du salaire élevé de Westbrook) a coûté aux Lakers Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et le non. 22 choix dans le repêchage de jeudi soir (que les Wizards ont ensuite échangé contre Aaron Holiday). C’est un énorme coup d’une franchise qui a honnêtement eu le luxe de jouer plus prudemment. Vous n’avez pas exactement besoin d’un garde de tête dominant le ballon lorsque vous avez déjà James et Anthony Davis, mais les Lakers ont choisi de continuer sur le même chemin qu’avant, mais plus loin et plus rapidement comme il sied à leur nouveau point de conduite difficile.

C’est un compliment pour LeBron, d’une certaine manière, de regarder une liste qui s’est effondrée au premier tour la saison dernière et de voir les minutes sans James (et les matchs sans lui) comme le plus grand besoin des Lakers. Il pourrait également tenir pour acquis à quel point son travail est toujours difficile. James, qui monte à 37 ans, est à un stade de sa carrière où il est plus logique que jamais d’adapter les formations à ses forces. Donnez-lui des vétérans, mais surtout, donnez-lui de l’espace. Le fait que LeBron puisse trier les options de score de son équipe ainsi que n’importe quel joueur de l’histoire du sport ne l’empêche pas d’avoir également besoin d’attaquer et de déplacer physiquement les défenseurs pour donner le meilleur look possible.

Westbrook, pour toute sa production, complique ces efforts. Les défenseurs ne gardent pas Westbrook sur le périmètre quand il n’a pas le ballon, et ils ne devraient pas non plus ; alors qu’il jouait dans des équipes avec James Harden et Bradley Beal au cours des deux dernières saisons, Westbrook a tiré un misérable 29,5% sur des 3 catch-and-shoot, selon les données de Second Spectrum. Westbrook est une force trop complète pour être réduite à son pourcentage de 3 points, bien que d’une certaine manière, cela fasse partie du problème. Les Lakers ont acquis un gardien dont les compétences ne peuvent s’empêcher de dicter les termes de l’offensive. Et ce faisant, ils ont pris un engagement énorme – dans l’utilisation, en minutes et dans la fibre de qui ils sont en tant qu’équipe.

C’est plus grand que convenable. Partout où Westbrook va, les équipes changent autour de lui. Agresser les défenses comme il le fait oblige les stars à se tenir debout et les gros à attendre leur tour. Les adversaires doivent s’adapter à la pression qu’il exerce sur la jante, mais une fois qu’ils le font, Westbrook n’a pas beaucoup de façons de moduler son jeu. Il fonctionne soit à un sprint mort, soit à l’arrêt. Il a le contrôle de l’attaque ou il est sur le côté. Il crée des opportunités – la saison dernière seulement, Westbrook a dominé la ligue en termes de passes décisives, de pourcentage de passes décisives et de passes décisives par match – mais devient plus limité et moins intéressant lorsqu’il essaie de jouer contre d’autres stars. Qu’est-ce que cela signifie pour LeBron ? Ou pour Davis ? Il y a une raison pour laquelle Westbrook jouera bientôt pour sa quatrième équipe en quatre saisons. Les deux derniers, les Rockets et les Wizards, se sont mis à négocier pour lui et ont obtenu plus que ce qu’ils avaient négocié. Il est venu, il a mis en place des triples doubles, il a entraîné toute son équipe dans son orbite, et après une fin de saison sans cérémonie, il a fait pression pour une issue.

Ces deux franchises étaient désespérées à leur manière, comme il semble que les Lakers doivent l’être aussi. Jeudi après-midi, Adrian Wojnarowski d’ESPN a rendu compte des négociations des Lakers en vue d’un accord de contrepoint qui aurait envoyé Kuzma et Harrell à Sacramento pour le tireur d’élite Buddy Hield, un geste plus mesuré vers la création de tirs supplémentaires. Si la construction de l’accord était vraiment aussi simple, cela aurait permis aux Lakers de conserver Caldwell-Pope, leur choix de première ronde, et les aurait peut-être même encouragés à signer à nouveau Schröder. L’accord de Westbrook était plus notable, qui a sa propre devise sur ce marché particulier, mais risque de faire pencher la balance d’une équipe qui, même avec des ajouts marginaux, aurait pu entrer la saison prochaine comme l’un des prétendants les plus convaincants de l’Ouest.

Au lieu de cela, six des sept leaders de l’équipe dans les 3 faits la saison dernière sont soit des agents libres sans restriction, soit déjà partis. Quelques-uns (comme Alex Caruso et Wesley Matthews) pourraient signer à nouveau, et peut-être que d’autres tireurs pourraient rejoindre le minimum du vétéran ou l’exception de niveau intermédiaire du contribuable spécifiquement pour avoir la chance de rivaliser pour un titre avec James, Davis et Westbrook. Pourtant, cela laisse beaucoup au hasard, d’autant plus que la carrière de LeBron se termine – à son rythme luxueux – vers sa fin. Il n’y a aucun signe que la fin soit particulièrement proche. Il y a, cependant, des marqueurs d’une superstar plus âgée qui a besoin d’aide au-delà d’un meneur de jeu qui peut diriger le navire un moment, ou dans le cas de Westbrook, le réquisitionner, qu’on le lui demande ou non.

C’était une équipe qui avait besoin d’un nouveau plan si James ou Davis subissaient une autre blessure, mais qui résolvait ensuite ces problèmes logistiques de la manière la plus dramatique possible. Peut-être que cela n’a pas d’importance ; ces deux stars ont pris une liste étrange et imparfaite jusqu’au championnat 2020, sans coéquipier aussi talentueux ou prolifique que Westbrook. Pourtant, à ce stade, LeBron et AD sont également les seuls membres de cette équipe titre sous contrat, ce qui signifie que la plupart de ce qu’ils ont construit devra être construit à nouveau. Tout a changé à la minute où ils ont échangé contre Russell Westbrook. C’était le but, et c’était le coût.