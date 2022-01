Les Lakers ressemblent déjà à une équipe

Il aura fallu attendre 2022 pour voir les Lakers remporter quatre matchs de suite. Après de nombreux excès, le coronavirus, des blessures et une longue liste de malheurs, les Angelenos commencent à ressembler à une bonne équipe, ils sont dans le positif (21-19) et regardent vers l’avenir immédiat dans une Conférence Ouest dans laquelle presque personne n’a été bon jusqu’à présent, mais de nombreuses équipes commencent à se réveiller. Les Suns and Warriors sont rejoints par un certain Jazz dont personne ne parle et qui, apparemment, ont un plafond très bas, comme toujours, en playoffs. Les Grizzlies de Ja Morant poursuivent leur séquence spectaculaire. Et les Lakers se placent au milieu du match des Mavericks, quatrièmes, mais ils ont Memphis avec 5 victoires, une distance encore très grande qui leur assurerait un avantage de terrain au premier tour et un pied et demi en les demi-finales. Tant que, bien sûr, ils arrivent en bonne santé et avec une rotation suffisamment importante et fiable qui inclut LeBron James et Anthony Davis.

Pour l’instant, Davis est toujours en cale sèche (on verra s’il revient ce mois-ci ou il faudra attendre février) et LeBron est toujours dans une version impropre d’un joueur qui vient d’avoir 37 ans. Ou même un être humain. Depuis la défaite scandaleuse contre le Minnesota, qui s’est accompagnée de la blessure de David, LeBron a décidé qu’il n’était pas prêt à plaisanter. Depuis, 34 points, près de 10 rebonds, 6 passes décisives et moins de 3 défaites en 36 minutes de jeu. L’attaquant a joué le meneur dès que Frank Vogel est arrivé dans la franchise et est devenu le meilleur assistant pour la première fois de sa carrière et l’année du ring. Dans ce parcours, il a fini par sauter du centre de départ en l’absence de centres Angelenos qui, au-delà de Dwight Howard, sont inexistants. DeAndre Jordan ne peut pas jouer dans la NBA actuelle et Davis est blessé. Et LeBron, polyvalent, caméléon et polyvalent, peut aussi occuper ce poste. Il l’a fait pour la cinquième fois cette saison. Lorsque cela se produit, le record des Lakers est de 5-0 et la moyenne de l’équipe est de 127. Et voilà.

LeBron est passé à 32 points, 8 rebonds, 9 passes, 4 interceptions et 3 blocs contre les Hawks. Il l’a fait avec 13 sur 24 dans les paniers, mauvais dans le triple (1 sur 6) mais parfait depuis la ligne des lancers francs (5 sur 5). Et il a marqué 17 points au quatrième quart-temps, au cours duquel les Lakers en ont inscrit 14 (101-87) après une troisième période spectaculaire. A cette époque, la star s’est chargée de l’amarrage, n’a raté que deux tirs et a converti son seul triple du match, en plus de mettre 2 blocs spectaculaires. Et le tout en un peu plus de 9 minutes de jeu, un retour spectaculaire, énorme et extraordinaire sur une légende qui continue de se battre contre l’histoire, le temps et lui-même. Un combat éternel pour sa place à l’Olimpo qu’il complète à 37 ans par un surprenant effort défensif. Contre les Hawks, au-delà du simple numérique, il s’est battu avec Clit Capela (9 + 11) sous les planches et est venu aider Trae Young, montrant de bons mouvements latéraux et une attitude rappelant la LeBron de 2012-13. Celui qui a atteint son paroxysme des deux côtés du court.