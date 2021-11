Les Lakers retrouvent leur fierté

Les Lakers, au moins, Ils ont retrouvé leur fierté, l’instinct de compétition qui, entre blessures et manque d’ébullition, on se demandait s’ils se perdaient dans ce prologue, toujours à partir de la saison 2021-22. Après leurs deux horribles défaites contre le Thunder et un coup sur la pointe des pieds à travers Portland, presque sans paraître, les Lakers semblaient voués à une crise prématurée et horrible, avec les Hornets et surtout le Heat en route vers les Staples. Mais avec beaucoup de drame, du temps supplémentaire dans les deux matchs et un énorme swing émotionnel, ils les ont fait avancer. Avec beaucoup de mérite. De bonnes victoires, tout comme les deux contre le Thunder étaient de mauvaises défaites.

Les Lakers, 7-5 après cet épuisant 120-117 au Heat, ils ont remporté les trois matchs qu’ils ont dû, à ce stade, résoudre en prolongation. Deux de suite. Ces deux derniers sonnent comme une bouée de sauvetage, comme du fil à coudre à un moment important, celui des bonnes intentions en début d’année ; faire une embardée avant de quitter la piste sans même commencer la course. Ils sont toujours sans LeBron James, qui n’a disputé que six matchs (la moitié). Ils sont toujours sans Horton-Tucker, Nunn et Ariza. Et pour ce match contre le redoutable Heat, ils se sont retrouvés sans Rondo, clé contre les Hornets, et Reaves, une recrue non repêchée qui a été l’une des rares joies des Angelenos en ce début de saison.. Il y a six (dont LeBron, en plus) de la rotation qui ne l’étaient pas. Une situation tout sauf propice mais contre laquelle les Lakers, et c’est beaucoup, ont voulu se rebeller. Ils jouaient de manière irrégulière, ils avaient des sections laides et d’autres excellentes, le match était perdu et gagné. Et ils ont fini par l’enlever. Par volonté. Presque une copie conforme de tout ce qui s’est passé contre les Hornets, mais contre un meilleur adversaire.

Celui qui, oui, il s’est retrouvé sans Jimmy Butler, blessé en première mi-temps. Et maintenant, il a trois défaites en quatre matchs après avoir fait peur dans sa présentation dans la saison avec un très haut niveau (7-4 désormais). Le Heat, après une très mauvaise défaite à Denver et le gâchis Jokic-Morris, a passé un bon moment à se livrer. Et ils l’avaient serré : ils ont gagné 96-107 avec moins de cinq minutes à jouer. Mais ils n’ont pas égalé le match. Et ils ont perdu même si les Lakers ont ajouté 23 défaites. Ils ont perdu au tir, et c’est frappant, 19 lancers francs supplémentaires (16 les Lakers, 35 d’entre eux). Ils ont perdu contre certains Lakers dans la surface, qui tentent de se sortir d’une grave menace de crise d’identité et qui sont parfois emportés par un état de nervosité chaotique. Pour eux, pour le Heat, c’était une mauvaise perte. Même en comptant sur la décharge de Butler.

Les montagnes russes de tout jeu des Lakers ont atteint un paroxysme. Nombreux changements de commandement au tableau d’affichage, séquences, coups, interventions constantes des arbitres… Mais, compte tenu des circonstances, les Lakers ont laissé certains de leurs meilleurs moments de la saison. Leur défense est loin d’être ce qu’elle devrait être pour qu’ils soient à nouveau candidats, mais elle commence à prendre un certain corps. Les secondaires s’avancèrent et les meneurs menèrent. Sans excuses et avec des moments irréguliers, mais ils ont montré leur visage. Anthony Davis a ajouté 24 points, 13 rebonds et 4 passes avec un énorme effort défensif et Russell Westbrook a terminé avec 25 points, 12 rebonds, 14 passes et 8 défaites. C’est l’expérience Westbrook: Il a connu des moments exceptionnels, il a toujours joué à mille à l’heure et a été déterminant dans la réaction du dernier quart-temps. Il a également insisté pour jouer le triple ailier qu’il ne frappe presque jamais alors qu’il pouvait éviter les prolongations et qu’il a subi des pertes déroutantes qui pourraient être mortelles. Mais, avec tout dans la balance, il a signé un grand match. Pas parfait, car presque jamais rien n’est parfait avec lui. Mais C’était un de ces jours où le positif écrase le négatif. Et il faut aussi le dire.

Malik Monk a eu l’apparition décisive pour un Lakers qui a fait 18 3-points avec un brillant 47% (18/38). Et celui sans but (1/5) d’un Carmelo Anthony qui a été important dans bien d’autres choses (au final, 12 + 7). Mais c’est Monk, avec 27 points et 10/13 tirs, quelques paniers de pur talent aux moments critiques, qui s’est imposé comme un héros inattendu. Et très nécessaire. C’est un joueur avec un plafond très haut, qui peut être crucial en tant que pièce de rotation dans ces Lakers, qui ils ont finalement remarqué le retour d’Ellington (12 points avec 4 triples) et se sont souvenus à quel point Avery Bradley peut être important (défense et 17 points avec 5 triples). Une belle démonstration collective face à un Heat très peu convaincant. Adebayo était très bon (28 + 10 + 4 avec 6 interceptions) et Lowry (18 + 11 passes) semblait sur le point de prendre le match au quatrième quart. Mais, au-delà du travail et des rebonds de PJ Tucker, petit plus : Herro est sorti comme un tir (27 points) mais a raté beaucoup de choses dans les moments clés, dont deux triplés pour faire tourner le score dans la dernière minute des prolongations, quand personne ne semblait vouloir gagner. Les Lakers ont donné des attaques et n’ont même pas pu décoller avec 119-117. Mais le Heat a raté trois des quatre lancers francs (deux un Robinson faible, un Adebayo) et a fini par perdre un match où ils étaient très favoris et sont sortis meurtris et sans Butler. Un match qui a éclairé les Lakers. Plus entier, plus dur, plus collectif. Avec des étincelles de talent, des références secondaires claires et entonnées. Donc, en attendant LeBron et tout le monde, ouais. Gagner ou perdre.