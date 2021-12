Les Lakers reviennent à leurs anciennes habitudes : ils tombent sur Minny et Davis se blesse

Les Lakers n’ont pas une journée tranquille. Ou enchaîner deux de suite, ce qui serait vraiment conforme à la réalité. Ce n’est pas une hyperbole. Il est maintenant temps de faire le tour des fiefs pour ceux qui s’y rendent en visiteurs et qui continuent sans battre l’irrégularité. Des pousses vertes ont été vues ces dernières semaines, mais pour l’instant tout est en suspens. Les pertes dues au coronavirus perturbent toute la concurrence et elles ne font pas exception, là-bas elles peuvent être sauvées, mais le jeu développé au Minnesota contre les Timberwolves avec lequel ils disposaient est loin d’être acceptable pour un fan standard d’une telle franchise exigeante comme l’angelina.

Au Target Center, les habitants sont allés au-dessus. 110-92 était le résultat final. Isaïe Thomas (19) il était le meilleur buteur des Lakers à son retour dans la franchise. Villes Karl-Antoine (28) il était le meilleur de tous les participants.

Il est venu avec une séquence de trois victoires consécutives mais deux d’entre elles contre deux équipes en déclin, Thunder et Magic, et la dernière contre un Mavs sans Doncic dans la dernière seconde avec un triple d’Austin Reaves. Le rookie faisait partie de ceux qui n’ont pas pu jouer lorsqu’il était absent, comme Monk, Nunn, Howard et Bradley, par contact avec un positif, Talen Horton-Tucker. L’équipe de Vogel’s disposait donc de son trio de tête et d’une recrue, Thomas, pour affronter ce match face à un adversaire qui frappe encore plus fort qu’eux, mais même pas comme ça.

Avec seulement 5:19 minutes de la seconde mi-temps écoulées est venu la goutte d’eau pour les Lakers. Jaden mcdaniel est tombé au sol en traînant la jambe gauche de Anthony Davis, qui a mis sa main à son genou d’une manière alarmante. Il n’a plus joué. D’après le premier coup d’œil des médecins ce n’est pas grave, mais ils attendront un deuxième examen pour écarter une autre blessure importante.

Ça a frappé fort. Il a réagi. La blessure de Davis, notamment due à ses gestes, a fait craindre le pire et provoqué un effet de contagion, si le parallèle est permis, sur ses coéquipiers. Les Angelenos, qui avaient clairement été surpassés en première mi-temps, se mettaient en bonne position pour le retour. Cinq points minutes après avoir vu -14 sur le mail du pavillon. Après la retraite de Davis, l’équipe est tombée et même Thomas, désireux de retourner en NBA, s’est retrouvé un peu déséquilibré et face à Okogie sans raison apparente. Bien que Davis soit le pire des trois premiers des Lakers lors des derniers matchs et termine peu de possessions avec des tirs, ce qui fonctionnait dans le cas de Westbrook, il y avait une raison dans cette rencontre : en première période déjà, il s’était blessé, là dans la cheville. L’équipe est un chrome et il semble qu’un borgne l’ait regardé, même si la performance des autres, plus saine, n’était pas sûre : LeBron a semblé se maquiller entre les troisième et quatrième sets, Carmelo a raté sept de ses neuf triples et Ellington et Bazemore ne doivent pas être des références offensives. Towns était une bête dans les trente premières minutes et faisait partie de l’avantage qui a ensuite été joué par d’autres comme Nowell, réussi en tant que remplaçant. Lorsque les visiteurs étaient à vingt et qu’il leur restait un quart à jouer, ils ont décidé de baisser définitivement le blind et de penser à l’engagement suivant : Chicago (si ce match est joué, le calendrier a été retardé pour donner plus d’air aux Bulls).