Les Lakers sans LeBron font à nouveau naufrage par 104-107 contre le Thunder

05/11/21 à 08:01 CET

David Villafranca .

Les Lakers de Los Angeles, qui ne l’avaient pas blessée James Lebron, ils ont de nouveau fait naufrage avant Le tonnerre d’Oklahoma City (104-107) dans un match qui sème une nouvelle fois le doute sur le projet vétéran et risqué des joueurs violet et or.

Les jeunes Thunder est l’une des pires équipes de la NBA (2-6) et ils n’ont remporté que deux de leurs huit matchs cette saison – les deux dans lesquels ils ont affronté les Lakers.

Les Angelenos ont eu l’occasion de venger contre Oklahoma City la défaite humiliante qu’ils ont subie la semaine dernière lorsque est tombé sur le terrain du Thunder après avoir gagné par 26 points (La première fois que cela arrivait aux Lakers au cours des 25 dernières saisons).

Mais ce soir les Lakers ont encore perdu étonnamment contre le Thunder dans une performance marquée par des erreurs, des imprécisions, un manque de tension défensive et une extrême irrégularité.

Russell Westbrook a tâté avec 101-103 et 21 secondes au chrono, et il a également raté le triple final qui aurait forcé la prolongation.

Anthony Davis (29 points et 18 rebonds), Russell Westbrook (27 points, 6 rebonds et 5 passes décisives) et Carmelo Anthony (21 points et 6 rebonds) ont été les plus remarquables de certains Lakers (5-4) qu’ils ont remportés par 19 points au deuxième quart-temps.

Avant la réunion, il a été annoncé que LeBron James sera absent pendant au moins une semaine pour des problèmes dans les muscles abdominaux.

Dans le très digne et belliqueux Tonnerre, Shai Gilgeous-Alexander était un vrai cauchemar pour les Lakers (28 points et 6 passes décisives) et Luguentz Dort (17 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) a été déterminant dans les moments décisifs.

DAVIS DEMANDE UNE ÉTAPE

Anthony Davis Il est entré sur le terrain prêt à détruire.

Avec un excellent affichage de lancement, le pivot a obtenu 10 points en moins de 5 minutes, n’a trouvé aucun rival à Derrick Favors, et n’a raté aucun des cinq tirs qu’il a tentés (14-8 avec 6,44 à jouer).

Davis a caressé le double-double au premier quart (14 points et 9 rebonds), qui a également comporté la participation de certains non-habitués des locaux comme Rajon Rondo ou le récemment remis d’une blessure Wayne Ellington.

En tout cas, Shai Gilgeous-Alexander et Darius Bazley ils ont profité de l’incohérence des Lakers pour réduire le score dans le set initial (25-21).

L’entrée de Dwight Howard au deuxième quart, il a réactivé la défensive paresseuse de Los Angeles.

Le pivot a transformé le rythme du jeu et infecté les Lakers avec son énergie sur le terrain, quelque chose qui illustrait un Russell Westbrook déterminé à succéder à Davis.

La différence a grandi avec des Lakers solvables: ils ont d’abord dépassé dix points, puis quinze et même frôlant la vingtaine (40-25 en l’absence de 7,02).

Le Thunder n’avait aucune ressource pour arrêter ses rivaux, mais la fin chaotique et chaotique du deuxième trimestre leur a profité.

Entre un 0-8, les protestations constantes des Lakers contre les fautes, et une touche inquiétante de Davis sur le doigt qui l’a laissé très endolori, le match est arrivé très égal à la mi-temps (52-48).

LOCAL VERS LE BAS

L’une des caractéristiques de ces Lakers douteux jusqu’à présent cette saison est leurs troisièmes chambres paresseuses.

Ce soir n’a pas fait exception.

Sans culot ni caractère, les locaux sont revenus des vestiaires plus pressés de protester auprès des arbitres (DeAndre Jordan a fini par prendre la technique) que de vaincre le Thunder.

Les visiteurs ont remercié la paresse locale et sont venus égaliser (68-68 avec 5.06 à jouer).

Les Lakers se sont alors accrochés au l’efficacité de Carmelo Anthony, un luxe qui sort du banc, pour affronter le dernier set avec du coussin (80-72).

L’équipe locale aurait pu utiliser ce petit coup de pouce pour clore le match dès que possible, mais au lieu de cela, ils se sont à nouveau empêtrés dans litiges, déconcentration et arbitrage.

Sans faire beaucoup de bruit, le Thunder se tenait avec un triple par Gilgeous-Alexander aux portes de la rentrée (84-83 avec 6,56 à parcourir).

l’a culminé Kenrich William avec un panier qui a donné au Thunder leur première avance de la soirée.

Sans aisance en attaque et avec une grande passoire en défense, les Lakers ont regardé Mike Muscala se joindre à la fête visiteur avec un panier supplémentaire suivi d’un triple (91-93 en l’absence de 3,24).

Westbrook a pris la responsabilité des Lakers, mais le plus choquant du duel était encore à venir.

Gilgeous-Alexandre, totalement calme et toujours avec 17 secondes de possession, branché dans un triple absolument génial et marcher sur le logo du court central qui a fait taire le Staples Center au moment le plus chaud du match (95-101 avec 1,18 à faire.

En désespoir de cause, les Lakers se sont confiés au succès extérieur d’Anthony, mais Les erreurs de Westbrook et la froideur de Dort ont couronné l’étonnante victoire du Thunder.