Les Lakers se débarrassent de l’embarras

Les Lakers ne vont pas bien. Et il n’y a même pas de nuances dans cette phrase. L’équipe de Los Angeles a un bilan positif, oui (8-6), mais il génère des doutes constants et n’a pas encore trouvé d’identité ou de schéma de jeu qui les définisse. Ils vont aux connards, aux petites séquences dans lesquelles ils mélangent des moments pas brillants, avec beaucoup d’autres qui sont vraiment gênants. Et on ne sait toujours pas quel est le rôle de Russell Westbrook, comment il sera compatible avec LeBron James ou, dans une moindre mesure, Rajon Rondo, et comment l’équipe peut fonctionner des deux côtés du terrain, au-delà du talent individuel qui les aide à obtenir des jeux comme aujourd’hui. Et ils jouaient des Spurs à faible heure qui sont sur le point de dire au revoir à toute option de séries éliminatoires très tôt dans le parcours. Mais même pas comme ça, les Angelenos ont réussi à convaincre.

Ce n’est pas pour moins. Après tout, trois des six défaites des Lakers dans ce début tumultueux ont été contre le Thunder (deux fois) et contre les Timberwolves. Et avec des performances considérablement discutables, gaspillant de très grands avantages, affichant d’énormes crises en défense, des oiseaux anthologiques en attaque et un manque manifeste de coordination. Frank Vogel avait déjà dit en conférence de presse qu’il n’avait pas les outils dont il avait besoin (dard Rob Pelinka ?), Davis a explosé après la défaite contre les Wolves, le rôle de Westbrook a été remis en question avant même qu’il ne voyage de Washington à Los Angeles, et les vétérans sont très vétérans. Carmelo est la seule lumière dans l’obscurité, Trevor Ariza n’a pas encore fait ses débuts et la condition physique de LeBron continue de préoccuper grandement une équipe qui traite sa star avec prudence. Et en attendant, personne n’oublie qu’en un peu plus d’un mois, Le roi fête ses 37 ans. Nous sommes dans ceux-là.

Contre les Spurs, il a failli répéter la gêne. Les Lakers, avec une domination brutale d’un Anthony Davis sans opposition sous les planches (27 points à la mi-temps, 34, avec 15 rebonds et 6 passes décisives à la fin), ils ont toujours volé dans des avantages qui tournaient autour de 10 points, mais ils se sont laissés remonter. Ou ils étaient sur le point de le faire : un triple de Doug McDermott a fait 105-103 à moins de trois minutes de la fin et les alarmes se sont à nouveau déclenchées. Cependant, Vogel a donné la paix à son peuple et les Angelenos sont sortis de ce temps mort : panier de Talen Horton-Tucker, triple de Carmelo Anthony et drapage de Russell Westbrook. Avec 112-103, les derniers instants étaient à égalité, tout comme les Lakers, sans opposition contre une équipe tout simplement pire que cela et ne se sont pas levés. Et quand ils ont failli le faire, c’était plus à cause du démérite rival qu’autre chose.

Westbrook, avec un peu de lumière et beaucoup d’ombres, a obtenu 14 + 11 + 7 et a été meilleur qu’à d’autres occasions en sélection de tir (3 sur 5 en triple). Carmelo, partant cette fois, a ajouté 15 points et 5 rebonds, avec 17 d’un Horton-Tucker qui continue de montrer son talent bien connu. Et deux bonnes nouvelles pour les Lakers, qui ont également eu un bon moment de Rajon Rondo (7 passes décisives) : les noms propres de Malik Monk et Wayne Ellington. Le premier, avec un coup aux Hornets de Michael Jordan, est allé à 16 points et à un jeu assez sympa. Ellington a montré que, dans son rôle, il peut être fantastique, et est allé à 15 points avec 5 sur 6 sur des triples, débloquant l’attaque quand il a joué et développant au maximum ce catch and shoot qui explose dans sa fonction micro-ondes. Du boulot et du bon temps pour tous, mais une image générale qui est loin de ce que cette équipe devrait avoir.

Et chez les Spurs, un rôle décent mais une saison difficile. Ils obtiennent 4-9, coulent dans la Conférence Ouest et bientôt, s’ils continuent comme ça, ils seront relégués à gâcher la saison et continuer à regarder vers l’avenir. Une situation un peu triste pour le plan de préretraite de Gregg Popovich. Après cinq anneaux et l’une des plus grandes dynasties de l’histoire, sa participation aux premières années d’une reconstruction éternellement reportée seront les derniers exploits de son héritage sans fin. Contre les Lakers, triple-double de Dejounte Murray (22 + 10 + 10), bon match de Keldon Johnson (24 points, dont 6 sur 9 en triple) et excellente reprise de Thaddeus Young (17+9), qui pourrait être échangé en février si les choses continuent comme ça. Tout cela, avec 10 buts des Blancs et 19 de Vassell. Beaucoup de choix, mais rien à garder si vous voulez aspirer à plus que ce qu’ils font. C’est le problème. Gregg Popovich, prisonnier du désir, se souvient du passé qui était meilleur. Et les Lakers, pour l’instant, ne peuvent pas vivre dans le présent. C’est ce qu’il y a en ce moment. Le reste, bien sûr, on verra.