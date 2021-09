Les Lakers se débarrassent de Marc Gasol, et pourraient rejouer en Espagne

in

09/10/2021

Le à 22:40 CEST

Marc Gasol il pourrait être sur le point de mettre un terme à son passage en NBA. Votre équipe actuelle, Les Lakers de Los Angeles se seraient mis d’accord avec les Grizzlies de Memphis, pour transférer le joueur catalan, selon le journaliste spécialisé dans les transferts en NBA, Adrian Wojnarowski, d’ESPN.

L’accord comprend un choix au deuxième tour du repêchage 2024 et cash pour les Grizzlies en échange des droits de repêchage de Wang Zhelin.

Avec la rédemption, Marc Gasol et les Grizzlies travailleront ensemble sur sa résiliation de contrat et une libération pour lui permettre de retourner jouer en Espagne. Pour l’instant, selon la même source, resterait en Espagne avec sa famille après sa libération, et pourrait être libre de chercher une équipe dans l’ACB, ou de répondre à l’une des rumeurs de retour dans l’équipe de sa vie, Gérone, dans le Leb Oro.

Entre tout, avec l’opération, les Lakers économisent environ 10 millions de dollars.

À 36 ans, Gasol a annoncé cet été aux Jeux olympiques qu’il ne reviendrait pas dans l’équipe nationale espagnole, et sa compétition dans les Lakers l’a relégué à ne pas avoir trop d’importance.

Avec cette opération, les Lakers se débarrassent d’un salaire d’environ 2,7 millions de dollars, et Marc pourrait déjà être le propriétaire de son avenir.