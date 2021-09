Les Lakers se débarrassent de Marc Gasol et son avenir reste dans l’air

Marc GasoIl pourrait être sur le point d’annoncer la fin de sa carrière NBA. Le pivot espagnol vient d’être transféré de Les Lakers de Los Angeles aux Grizzly de Memphis mais, comme l’a avancé le journaliste Adrian Wojnarowski, il ne restera pas dans l’équipe du Tennessee mais négociera une résiliation de contrat dans les prochains jours pour être libre. L’opération n’a d’autre objectif que de faire des économies aux Lakers, notamment 10 millions de dollars.

Tu n’as qu’à voir ça en échange de Marc, ongle deuxième tour de 2024 et un montant économique indéterminé les Grizzlies envoient aux Lakers les droits des Chinois Wang Zhelin, un joueur qui ne va pas à la NBA. Avec cette opération les Lakers, qui viennent d’intégrer le pivot DeAndré Jordan, ils n’auront pas à payer la taxe de luxe.

Le plus probable Marc, qui est actuellement en Espagne, décide de mettre un terme à sa carrière NBA. Le joueur de Sant Boi pourrait continuer à jouer en Espagne, même si ce n’est pas clair non plus. On a beaucoup parlé d’un possible retour à la Barça mais le club azulgrana n’a pas d’argent pour le signer et il y a seulement quelques jours l’entraîneur Sarunas Jasikevicius Il a déclaré dans une interview à L’Esportiu “qu’il faut se rappeler qu’il a déjà 36 ans et que ce n’est pas facile de jouer dans l’élite à 36 ans. Je ne sais pas s’il continuera en NBA ou non , mais en ce moment nous ne pensons pas à lui.” Une autre option est pour lui de terminer sa carrière de joueur au Gérone de LEB Ouou, du propriétaire. Le troisième, son retrait définitif.