Les Lakers se dirigent-ils vers l’échange d’Anthony Davis?

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 16-15 sur l’année et occupent le septième rang de la Conférence Ouest.

C’est loin du succès au niveau du championnat que la plupart s’attendaient à ce qu’ils aient lors de la saison NBA 2021-22.

Pire encore, le deuxième meilleur joueur des Lakers, Anthony Davis, est absent depuis au moins un mois à cause d’une blessure au genou (la faute de LeBron James).

Avant de se blesser, Davis était déjà au milieu d’une campagne difficile. Jusqu’à présent, il a accumulé 23,8 points par match (son plus bas depuis 2013 si vous jetez la séquence de blessures de la saison dernière) et a tiré un horrible 17,9% d’au-delà de l’arc. Ses 72,7% de tirs de la bande de charité sont également un plus bas en carrière.

Même Shaquille O’Neal a commencé à appeler Davis pour sa sous-performance cette année.

Alors, où vont les Lakers avec leur grand homme talentueux ?

Selon Jason Smith de Fox Sports Radio, un commerce centré autour de Davis est quelque chose à surveiller.

« Je peux voir l’ère Anthony Davis avec les Lakers se terminer par son échange », a-t-il déclaré.

« Cela ne fonctionne pas, LeBron est à la fin de sa course et AD est à la fin de sa course. Alors maintenant, nous devons avoir 3 gars que nous pouvons payer pour venir ici qui vont gagner des championnats ensemble et nous refaçons les Lakers. »

Davis est entré dans l’année avec beaucoup d’enthousiasme en raison de sa transformation corporelle phénoménale. Jusqu’à présent, cependant, il n’a pas encore livré sur le terrain de la manière dont les gens s’y attendaient.

Les Lakers ont été liés ces dernières semaines à un commerce centré autour de Russell Westbrook. Ils en auraient parlé à deux équipes distinctes.

Mais si rien ne se matérialise à cette fin, un accord autour de Davis pourrait-il être en préparation ?

Le temps nous le dira.

