Les Lakers se souviennent de Kobe Bryant: « Il nous regarde d’en haut avec fierté » | Vidéo

Les Lakers de Los Angeles ont brisé dimanche une sécheresse de 10 ans pour redevenir champions de la NBA. C’était un 2020 marqué non seulement par le covid-19, mais aussi par la mort en janvier de Kobe Bryant, l’une des plus grandes légendes de la franchise, dans un tragique accident d’hélicoptère. Après cette nouvelle consécration des Lakers, la ville de Los Angeles a scandé à l’unisson: « Kobe! » De plus, les joueurs et les managers ont expliqué l’importance de la figure de Bryant dans l’obtention du 17e titre de l’équipe de Los Angeles.