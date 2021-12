Les Lakers se tirent une balle dans le pied

LeBron James fête ses 37 ans aujourd’hui, dans sa dix-neuvième saison en NBA, avec (littéralement) plus de temps à vivre dans la Ligue qu’en dehors. Sa longévité s’ajoute, un combat contre la logique dont il continue de sortir victorieux, une dernière (avant-dernière ?) Glorieuse reprise d’une carrière encyclopédique, de légende. Pour la première fois de sa carrière, LeBron a dépassé les 30 points avec plus de 50 % de tirs en six matchs consécutifs.. Les Lakers n’en ont remporté qu’une, à Houston et à la veille de l’effondrement à Memphis (104-99) qui empêche LeBron de souffler les bougies avec le sourire. Il a marqué 37 points, pris 13 rebonds et délivré 7 passes décisives. Et il a égalé sa limite personnelle de 3 points, 8 en 14 tentatives., une marche qui atteint pour la troisième fois et à laquelle elle n’est pas arrivée depuis 2014. Mais les Lakers ont perdu, encore une fois, incapable d’avoir deux alegrías d’affilée. Et ils ont 17-19 ans.

En négatif et encore de nombreuses semaines à venir sans Anthony Davis. Et en attendant Ariza, Nunn et même un Reaves qui a très bien joué quand il a joué. Tout vaut espoir dans un état aussi précaire. Toujours avec des problèmes, toujours inconstants, les Lakers avancent avec plus de risques d’être exclus des playoffs que d’être parmi les espoirs. Du moins, jusqu’à ce que nous voyions ce qui se passe entre maintenant et la clôture du marché, le 10 février. Mais la construction de l’effectif et la répartition des salaires rendent très difficile d’imaginer des basculements tonitruants pour le moment clé de la saison. Une équipe frustrante, à laquelle il arrive toujours quelque chose. Lorsqu’il n’est pas directement en compétition, il se noie dans des effondrements décisifs. Quand il tire, il ne défend pas. Quand il défend, il ajoute trop de pertes… Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours une raison, quelques excuses à portée de main.

Les Lakers ont joué pendant près de trois quarts complets à un très bon niveau contre un adversaire très coriace. Ils ont eu 14 d’avance dans un troisième quart-temps au cours duquel ils ont marqué six triples. Ils avaient le poignard à la main… et ils se sont effondrés. Ils ont laissé les Grizzlies devenir accros au match dans la dernière ligne droite de ce troisième quart (fermé à 78-83) et ont concédé une séquence de 12-0 (de 87-92 à 99-92) dans la dernière ligne droite en près de quatre minutes. laissé déjà en soins intensifs. Pourtant, ils avaient des options à la fin : Westbrook a raté un lay-up, LeBron un triple et une pénétration, Jaren Jackson a bloqué Bradley… et, lors de la dernière attaque et toujours à moins de trois (un jeu avec trois options de score manquées) lui-même. s’est embolisé et a donné le ballon à Tyus Jones. Plus tard, Bane condamné à partir de la ligne du personnel (104-99).

Les Lakers ont ajouté 18 défaites, et c’était leur croix malgré leurs 15 triplés. Oui ils ont lancé 8 lancers francs… mais 29 pour les Grizzlies. Seul Ja Morant en a lancé 12, quatre de plus que tous ses rivaux. Carmelo Anthony n’avait pas l’objectif cette fois-ci 24 heures auparavant, à Houston, Monk était encore bon en attaque, Stanley Johnson en défense et Russell Westbrook (16 + 10 + 12) enchaînait son troisième triple-double d’affilée. Pour que? Dwigth Howard est revenu au jeu, a donné de la solidité, mais n’a pas foulé le terrain au quatrième quart. Et un autre grand match de LeBron est tombé à l’eau d’une équipe qui est une contradiction permanente. Malik Monk l’a exprimé ainsi : « Je déteste dire des choses comme ça, mais nous sommes toujours une nouvelle équipe qui essaie de trouver sa place. Cette merde est frustrante, il faut avoir plus de cohésion d’équipe, trouver des solutions. » Le temps presse, la clôture du marché approche et pour croire en ces Lakers il faut de plus en plus croire à la magie aussi.

Au contraire, les Grizzlies (22-14) sont quatre de l’Ouest, le meilleur de tous les autres, le lot plutôt amorphe qui suit les Warriors, les Suns et le Jazz. Ceux du Tennessee rivalisent toujours … et gagnent presque toujours. Cette fois, ils étaient contre les cordes, mais ils ont été sauvés par leur franchiseur, un Ja Morant qui tire vers le All Star. (93 -92 à 99-92) et les actions décisives dans la dernière ligne droite. Il a terminé avec 41 et 10 rebonds, un 6/7 en triple et bien accompagnés de Bane (20 points), Jaren Jackson… toujours sans Dillon Brooks, les Grizzlies continuent d’entasser les victoires et de se taper comme ça, avec un come-back compris dans lequel un accès de fureur a suffi au quatrième quart . Plus que suffisant contre un adversaire dont les pieds sont de la boue pure. Ou même pas ça.

Les Soleils et le Jazz ne manquent pas

Alors que les Lakers errent comme une banshee Les Suns continuent de gagner des matchs et de penser à l’assaut sur le ring qui leur a glissé entre les doigts lors de la dernière finale. Après deux défaites d’affilée, ce qui était rare, ils ont battu l’OKC Thunder complètement dans le cadre malgré le fait qu’ils ont laissé les visiteurs en vie jusqu’à un dernier quart clé (30-16, 115-97 final). Devin Booker a récolté 38 points, 7 rebonds et 5 passes décisives avec un triple 6/12. L’une des grandes nouvelles pour les Arizonans est l’émergence de Jalen Smith, qui passe de bonnes minutes dans une rotation intérieure bien nécessaire qui reste sans DeAndre Ayton. Smith, un draft numéro 10 (2020) qui visait un pufo, trouve sa place (cette fois 12 points et 14 rebonds).

Dans un autre jeu a priori simple, le Jazz, le troisième en lice à l’Ouest, n’a pas failli non plus. Les Blazers sont des renards, et leur défense transparente ne s’oppose guère à un adversaire qui atteint 120 points sans forcer la machine et sans Donovan Mitchell: 105-120 finale avec 22 points et 14 rebonds de Rudy Gobert, 15 points par tête pour Conley et Bogdanovic et grand match des remplaçants de Quin Snyder (21 + 6 Rudy Gay, 15 + 11 Whiteside, 19 + 4 + 5 Clarkson ). C’est 25-9 pour le Jazz, deux matchs derrière les Warriors et les Suns, et un terrible 13-21 pour les Blazers, à un match et demi de la 10e place bon marché à l’Ouest. Damian Lillard et Norm Powell ont chacun marqué 32 points.