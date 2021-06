Les Lakers seront la base de la nouvelle comédie Netflix et Mindy Kaling

in

19/06/2021 à 10h33 CEST

.

Les tenants et aboutissants du conseil d’administration des Los Angeles Lakers seront la base d’une comédie que la scénariste, actrice et productrice prépare Mindy Kaling pour Netflix.

Le géant du numérique a annoncé ce vendredi dans un communiqué ses projets pour cette série encore sans titre et dans laquelle il sera impliqué en tant que producteur exécutif. Jeanie bus, président et copropriétaire des Lakers.

Avec dix épisodes, cette série s’articulera autour de Eliza roseau, qui doit faire face aux problèmes familiaux et commerciaux liés au fait de diriger une équipe avec le glamour et l’importance des Lakers.

La série Netflix s’inspirera de la famille Autobus, que d’abord avec le défunt Jerry bus puis avec sa fille Jeanie tire les ficelles des Lakers depuis 1979.

Mindy Kaling, qui s’est fait connaître avec “The Office” (2005-2013), apparaîtra en tant que producteur exécutif sur cette comédie.

Il a également fait sa marque dans des séries telles que “The Mindy Project” (2012-2017) et dans des films tels que “Late Night” (2019).

En outre, Élaine Ko, qui a travaillé comme scénariste et producteur sur “Modern Family” (2009-2020), sera le “showrunner” (chef d’une série).

Cette comédie Netflix n’est pas le seul projet télévisé récent à représenter l’équipe américaine de basket-ball violet et or sur petit écran.

Ainsi, HBO prépare une série dramatique centrée sur les légendaires Lakers des années 80, une époque brillante de l’équipe connue sous le nom de “Showtime” pour le basket spectaculaire et explosif qu’ils pratiquaient.

Les acteurs Quincy Isaïe (“Magique” Johnson), Salomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar), Jean C. Reilly (Jerry Buss), Jason Clarke (Jerry West) et Adrien Brody (Pat Riley) forment le casting de cette série, inspirée du livre « Showtime : la magie, Karim, Riley et la dynastie des Lakers de Los Angeles des années 1980, “qui a écrit Jeff Pearlman.

Le cinéaste Adam McKay, lauréat de l’Oscar du meilleur scénario original pour “The Big Bet” (2015), a réalisé l’épisode pilote et sera également producteur exécutif de cette série.

Les Lakers ont remporté le ring la saison dernière dans la “bulle” d’Orlando (USA) et ont ainsi égalé le record historique de 17 titres NBA de leurs grands rivaux, les Boston Celtics.

Cependant, cette année ils ne pourront pas revalider leur championnat puisque, très touchés par les blessures de leurs stars LeBron James et Anthony Davis, ils ont été éliminés au premier tour des playoffs contre les Phoenix Suns (4-2).